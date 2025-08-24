La Universidad INCCA lidera con innovación y educación flexible e inclusiva

La institución demuestra que es posible superar la crisis y avanzar hacia la innovación. Foto: Cortesía Universidad INCCA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Actualmente, la Universidad INCCA de Colombia se convirtió en un referente en educación inclusiva. Lo logró después de estar al borde de la liquidación, en 2019. Este éxito se debe a un proceso de transformación institucional que generó su Arquitectura Estratégica Organizacional apostando por un modelo educativo flexible, inclusivo y de calidad, capaz de responder a las demandas del siglo XXI.

Un logro reciente que destaca esta evolución es que según el último informe del SNIES, la Universidad INCCA registró entre 2023 y 2024 un incremento del 936 % en matrículas. El éxito es el resultado de un esfuerzo colectivo constante, una planificación estratégica precisa, la implementación de la metodología INCC’onnection y un liderazgo en red capaz de interpretar las transformaciones del entorno.

De la crisis a la reinvención

Durante el periodo entre 2014 y 2018, la institución vivió uno de los períodos más difíciles de su historia. Sin embargo, a partir de 2019 inició un proceso de recuperación que se centró en la implementación de una Arquitectura Estratégica Organizacional. Este enfoque permitió una planificación más eficaz de la acción educativa, el desarrollo de un plan estratégico y la proyección de sus finanzas.

Vale la pena resaltar la articulación con redes nacionales e internacionales y la identificación de otros aliados estratégicos, que jugaron un papel clave para superar la crisis financiera. Estos esfuerzos no solo facilitaron su estabilización económica, también permitieron recuperar la confianza de sus distintos socios y desarrollar la metodología INCC’onnection.

INCC’onnection: un modelo híbrido para la equidad

La metodología INCC’onnection que desarrolló la universidad es una forma innovadora de integrar diferentes modalidades de aprendizaje. Este modelo combina lo mejor de la enseñanza presencial con opciones virtuales, a distancia y duales, basándose en enfoques educativos de nivel mundial.

De igual forma, esta metodología logra personalizar las trayectorias de cada estudiante, para así tomar en cuenta sus conocimientos previos y ofrecer una evaluación más diversa y adaptada a sus necesidades.

El modelo no solo busca maximizar el uso de tecnologías y metodologías activas, sino también fomentar una inclusión auténtica. A través de las becas sociales, que pueden cubrir hasta el 60 % del valor de la matrícula, la universidad garantiza que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, sin importar su situación económica.

Gracias a este enfoque, la institución ha logrado abrir las puertas de la educación superior a poblaciones históricamente excluidas, consolidándose como una institución crítica y socialmente comprometida.

Una comunidad cohesionada, un liderazgo estratégico

La transformación de la INCCA es el resultado de la activa participación de su comunidad universitaria y de un liderazgo que ha guiado sus cambios de una forma efectiva. La ejecución de planes de mejora, el seguimiento técnico continuo y la colaboración en red con otras instituciones han fortalecido los ámbitos académico, administrativo y financiero.

En su 70 aniversario, la Universidad INCCA no solo celebra su supervivencia, sino que se posiciona como un modelo de resiliencia y reinvención. Demuestra que es posible superar la crisis y avanzar hacia la innovación, apostando por la flexibilidad educativa, la inclusión y la calidad integral. Este proyecto se fundamenta en la visión humanista y crítica de su fundador, el Doctor Jaime Quijano Caballero, y es un reflejo de su concepción de la educación como una herramienta clave para el desarrollo y la transformación del país.