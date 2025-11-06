Logo El Espectador
Punto de Encuentro
06 de noviembre de 2025 - 10:16 p. m.

La vista también envejece: cómo mantener una buena salud ocular a cualquier edad

Condiciones como la presbicia, las cataratas o el glaucoma pueden afectar la visión, pero con hábitos saludables, revisiones periódicas y una adecuada protección es posible conservar la salud visual por más tiempo. La doctora Jenny Sánchez Espinosa, docente del programa de Optometría de la Universidad El Bosque, resalta la importancia de la prevención y del papel que cumplen los profesionales de este campo, formados para diagnosticar, tratar y acompañar a las personas en cada etapa de su vida visual.

Redacción Especiales

