LaCardio: una cultura innovadora que lidera, trasciende y humaniza la salud

En Colombia, la palabra “innovación” suele reservarse para unicornios tecnológicos, fintechs de moda o laboratorios de software. Pero hay un lugar en Bogotá donde la innovación se viste de bata blanca, entra a un quirófano y acompaña a una familia en la sala de espera. Ese lugar es la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, y su modelo “LaCardio-Crea” está demostrando que transformar el futuro de la salud no siempre depende de dispositivos futuristas, sino de algo más profundo: la voluntad de transformación.

Este atributo cultural —más que un eslogan, una forma de ser— es el motor que impulsa a más de 3.000 colaboradores a ver en cada proceso, en cada decisión y en cada experiencia una oportunidad para hacer las cosas mejor. Como explica el Dr. Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la institución: “Cuando ya no podemos mejorar más, ahí es donde viene la innovación. No es una moda, es la manera de sostener nuestro propósito y trascender”.

Un modelo que respira en los procesos

LaCardio-Crea no es un laboratorio escondido ni un departamento aislado: es un ecosistema que respira en el día a día de la institución. Se manifiesta en una ruta clínica más ágil, en un algoritmo que anticipa riesgos, en un voluntario que convierte la risa en anestesia emocional. Se manifiesta en la Unidad Clínica de Inteligencia Artificial, pionera en Colombia, pero también en programas como Pedagogía Hospitalaria o Clown Cardio, que recuerdan que la verdadera innovación ocurre cuando la ciencia y la compasión laten al mismo ritmo.

Innovar aquí significa repensar los procesos con la persona en el centro. Como dice Cendales: “La innovación es una construcción colectiva, hecha de pequeñas y grandes decisiones que cambian la vida de las personas”.

Innovar es liderar, trascender y humanizar

En LaCardio, la innovación no se mide solo en publicaciones científicas o nuevas tecnologías. Se mide en desenlaces clínicos más seguros, en la confianza de los pacientes, en comunidades que reciben salud de calidad en zonas donde antes solo había carencia. Por eso, su modelo LaCardio-Crea se entiende como un camino para liderar cambios, trascender con impacto social y humanizar la medicina.

Cada trasplante, cada simulación clínica, cada brigada social son expresiones de una misma convicción: que innovar en salud es un acto de responsabilidad ética y social. “Innovar en salud es liderar desde la ética, trascender más allá de los reconocimientos y humanizar cada proceso para que la ciencia esté siempre al servicio de la vida”, afirma Cendales.

El hospital más innovador del país

Ese compromiso explica por qué hoy LaCardio es reconocida como el hospital más innovador de Colombia. No por un premio aislado ni por un ranking, sino porque ha hecho de la innovación una forma de vivir y de servir. Desde la inteligencia artificial hasta el acompañamiento emocional, desde la alta complejidad quirúrgica hasta el aula hospitalaria, todo en LaCardio late con la convicción de que la excelencia clínica y la humanidad no solo pueden coexistir, sino potenciarse.

En un sistema de salud lleno de tensiones y carencias, LaCardio ofrece una lección que trasciende fronteras: que la innovación, cuando nace de la voluntad de transformación y se centra en la persona, no solo salva vidas, sino que cambia la manera en que un país sueña su futuro en salud.