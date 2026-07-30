Lafayette y Olga Piedrahita presentan una campaña que une a Japón y a La Guajira

La nueva campaña de Lafayette convierte a La Guajira en el punto de encuentro entre la filosofía estética japonesa y el diseño colombiano. Foto: Cortesía Lafayette

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Lafayette presentó su campaña corporativa 2026, una propuesta desarrollada junto a la diseñadora colombiana Olga Piedrahita que toma como punto de partida la obra del artista japonés Kawase Hasui para reinterpretarla desde el paisaje del Cabo de la Vela, en La Guajira. La iniciativa busca mostrar cómo el diseño, la innovación textil y la identidad cultural pueden converger en una narrativa con proyección internacional.

La campaña corporativa es la plataforma creativa anual con la que la compañía textil traduce tendencias, investigación e innovación en una propuesta visual dirigida a la industria. En esta edición, la naturaleza se convierte en el eje conductor de un diálogo entre dos territorios distantes: Japón, desde la contemplación y la precisión de su estética, y La Guajira, a través de la fuerza de su paisaje, su luz y sus texturas.

El proyecto toma como referencia la obra del maestro japonés Kawase Hasui y la adapta a un lenguaje contemporáneo mediante paletas de color intensas, elementos geométricos y composiciones tipo collage digital. La producción se realizó en el Cabo de la Vela, donde el entorno natural sirvió como escenario para construir una narrativa que, según la compañía, no busca replicar la cultura japonesa, sino reinterpretar su filosofía estética desde un contexto colombiano.

“La creatividad, para nosotros, es un diálogo entre arte, color, emoción y técnica. Esta campaña es una invitación a detenerse, observar y dejarse llevar por imágenes que conectan con la sensibilidad y el pensamiento creativo”, afirmó Olga Piedrahita, diseñadora de la colección.

Por su parte, Naydú Serrato, directora de Comunicaciones de Lafayette, explicó que la iniciativa refleja el trabajo desarrollado íntegramente desde Colombia. “Esta campaña se construyó desde Colombia, con talento local y una mirada global, desde la investigación creativa y la construcción del concepto hasta la producción en territorio y la manera en que traducimos esa inspiración en una narrativa visual coherente”, señaló.

La empresa indicó que la campaña se estructura sobre dos pilares. El primero es el diálogo cultural entre Japón y La Guajira, donde la naturaleza es el punto de encuentro creativo. El segundo es la innovación textil, entendida como la capacidad de convertir una inspiración estética en desarrollos técnicos e industriales con aplicaciones concretas.

La propuesta también refleja la estrategia internacional de la compañía. Según Lafayette, cerca del 40% de su producción durante 2025 estuvo destinada a mercados externos, un resultado que respalda su apuesta por desarrollar productos con estándares globales desde Colombia.

Con esta campaña, la empresa busca reafirmar el papel del diseño colombiano como un vehículo para conectar creatividad, tecnología e identidad, demostrando que las referencias culturales pueden convertirse en propuestas con alcance internacional cuando se articulan con investigación e innovación.