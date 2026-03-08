Las motos, una industria que acelera su transformación

Foto: Mónica Delgado, presidenta de Hero Motos Colombia. / Cortesía

En la economía colombiana, cada vez más mujeres están llegando a posiciones de liderazgo y dejando su huella en sectores que históricamente han estado dominados por hombres. La industria de las motocicletas es uno de esos escenarios donde el cambio empieza a notarse cada vez más.

La operación en Colombia de Hero está liderada por una mujer, un hecho poco común no solo en el país sino también en América Latina. Su presencia al frente de una de las compañías de mayor crecimiento del sector refleja cómo el liderazgo femenino comienza a consolidarse incluso en industrias tradicionalmente masculinas.

Un liderazgo que ha sido impulsado por Mónica Delgado Barreneche, quien hoy por hoy es la presidenta de Hero Motos Colombia y una de las voces más relevantes de un sector que en 2025 vendió 1,1 millones de unidades nuevas, según la ANDI y Fenalco.

Desde su perspectiva, el liderazgo no debería analizarse en términos de género. Para ella, hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para dirigir organizaciones y alcanzar resultados. Lo verdaderamente determinante, afirma, es la calidad del equipo que respalda al líder y la capacidad de todos para trabajar alineados hacia un mismo objetivo.

Ese enfoque en el trabajo colectivo ha sido clave en los resultados de la compañía. Durante más de 16 meses consecutivos, Hero como marca se ha mantenido como la de mayor crecimiento en el mercado colombiano. Detrás de ese desempeño hay una estrategia clara basada en cinco pilares: el desarrollo de producto, el fortalecimiento de la red de distribución, el servicio al cliente, la comunicación de mercadeo y, sobre todo, el talento humano.

“La gente es el pilar más importante. Cuando el equipo tiene una mentalidad ganadora y vive los valores de la compañía, los resultados llegan”, señala Delgado.

Las cifras respaldan esa visión. La empresa cerró 2025 con un crecimiento cercano al 116 %, más de 83.400 motocicletas matriculadas y una participación de mercado del 9 %. En un mercado altamente competitivo, estos resultados se han apoyado en nuevos lanzamientos, en el fortalecimiento de la red comercial y en una estrategia de comunicación que busca conectar emocionalmente con los consumidores.

En ese proceso, la compañía también transformó su manera de acercarse al público. La marca apostó por un tono más moderno y cercano, donde las experiencias y la música se convirtieron en elementos clave para conectar con los usuarios.

Otro factor decisivo ha sido la expansión territorial. Actualmente, la marca tiene presencia en cerca del 90 % del país con más de 300 puntos de venta. A diferencia de otros modelos empresariales, la red no es propia, sino que está conformada por socios comerciales que han apostado por la marca.

Para la dirección de la compañía, esa relación con los distribuidores se basa en una sola palabra: confianza. Mantener una relación cercana con los aliados comerciales ha permitido construir una red sólida que hoy impulsa el crecimiento de la marca en todo el territorio nacional.

Sin quitarle peso a las cifras, la visión de liderazgo de Hero también busca resaltar el impacto que tiene la motocicleta en la vida de millones de colombianos. En muchas familias, este vehículo representa una oportunidad de trabajo, movilidad y mejora económica, y eso Delgado lo tiene muy claro.

“Cuando se entiende lo que significa para una familia tener una moto, la posibilidad de generar ingresos y mejorar su calidad de vida, el negocio adquiere otra dimensión”.

Esa mirada también orienta el futuro de la compañía. A nivel global, Hero se ha caracterizado por su apuesta por la innovación tecnológica, siempre con el objetivo de poner esas tecnologías al alcance de más consumidores. Esa misma filosofía guía el desarrollo de la marca en el mercado colombiano.

“De cara a 2026, la meta es consolidar el crecimiento y avanzar posiciones dentro del sector. La compañía aspira a ubicarse entre las cinco marcas de motocicletas más importantes del país, alcanzando cerca del 12 % de participación de mercado”, afirma Delgado Barreneche. Actualmente, la marca de origen indio ocupa el sexto lugar, después de haber escalado desde el octavo en los últimos años.

Por eso, el liderazgo femenino empieza a abrir nuevas posibilidades dentro de la industria. Para la presidenta de la compañía, ocupar esta posición no solo representa un logro personal, sino también una oportunidad para mostrar que las mujeres pueden liderar en cualquier sector.

“Si mi posición ayuda a que más mujeres sientan que pueden llegar a espacios donde antes no había presencia femenina, habrá valido la pena”, afirma.

La aspiración es que, con el tiempo, este tipo de liderazgos deje de ser una excepción. En una industria que en Colombia mueve millones de motocicletas cada año, la transformación no solo se mide en cifras de crecimiento, sino también en la manera en que se abren nuevas oportunidades, se llega a más personas y se redefine la forma de dirigir empresas, con un enfoque cada vez más marcado por el liderazgo de mujeres como Mónica Delgado.