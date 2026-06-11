Latin Entertainment Group LLC demanda a AKSES SAS y otras firmas en Colombia Foto: Cortesía

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Latin Entertainment Group LLC (en adelante, “LEG”), compañía estadounidense dedicada a la programación, transmisión y comercialización de señales de televisión, anunció que continúa adelantando, a través de la Firma de Abogados Litigios AC, quienes son sus apoderados en Colombia, acciones jurisdiccionales para frenar la presunta “violación a los derechos conexos” de sus canales por parte de operadores que estarían explotando comercialmente las señales sin contar con la respectiva licencia.

Los procesos, que cursan actualmente ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), buscan obtener la declaración judicial de responsabilidad civil, el cese definitivo de la conducta presuntamente infractora y el reconocimiento de los perjuicios económicos correspondientes a favor de la compañía estadounidense, en su condición de titular de los derechos conexos sobre sus emisiones.

“La protección de los derechos conexos no es un lujo, es la base de una industria de la televisión saludable. Detrás de cada Operador hay empleos, inversión y creatividad. Quien explota una señal sin licencia se beneficia indebidamente del trabajo ajeno y le hace daño a todo el ecosistema”, aseguró David Corrales, apoderado, Latin Entertainment Group LLC.

Uno de los aspectos centrales del expediente corresponde al rol atribuido a la parte demandada, AKSES SAS, representada legalmente por el señor César Augusto Lobelo García, en tanto existirían elementos que permitirían inferir, que dicha sociedad presuntamente estaría agenciando el servicio de televisión dentro de la parrilla ofrecida a distintos ISP’s, mediante el uso de señales de LEG, sin que, hasta el momento, obre constancia sobre la autorización para el uso o retransmisión de tales canales.

En ese contexto, y sin que ello implique una declaración definitiva sobre la responsabilidad de la demandada, el despacho judicial estimó que los elementos probatorios allegados resultaban suficientes, en esta etapa preliminar, para decretar la medida cautelar consistente en el cese de la retransmisión de los canales, en atención a la presunta ausencia de autorización para su uso.

La posición institucional de LEG

Para Latin Entertainment Group LLC, el caso permite reconocer un fenómeno más amplio que afecta a la industria audiovisual en la región: la explotación comercial de señales de televisión por parte de operadores que se sustraen del régimen de derechos conexos y compiten deslealmente contra los operadores que sí pagan por el derecho a transmitir contenido protegido.

“Vamos a continuar realizando visitas para recaudar pruebas y acudiendo a las autoridades competentes en cada caso en el que existan pruebas de que un operador está retransmitiendo nuestras señales sin la respectiva autorización. Esta es una lucha por el respeto a la propiedad intelectual y por la sostenibilidad de toda la cadena de valor”, afirmó Diana Varón, líder del programa antipiratería de Latin Entertainment Group LLC.

La compañía recordó que la retransmisión no autorizada de canales de televisión podría constituir, además de un incumplimiento contractual frente al titular, una conducta sancionable por la legislación colombiana, conforme a la Decisión Andina 351 de 1993, la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993 y los artículos 271 y 272 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000, modificados por la Ley 1032 de 2006). LEG aclaró que las decisiones de mérito sobre estos asuntos corresponden, en todo caso, a las autoridades judiciales competentes.

NOTA EDITORIAL Y ACLARACIONES JURÍDICAS

Las afirmaciones contenidas en este comunicado relativas a la conducta de las sociedades accionadas en el proceso corresponden a las pretensiones y a los hechos narrados en la demanda y a las consideraciones contenidas en las providencias judiciales proferidas hasta la fecha por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La decisión definitiva sobre la existencia o no de responsabilidad civil corresponde exclusivamente al juez competente, en la sentencia que ponga fin al proceso. Se respeta, en todo momento, la presunción constitucional de inocencia.

Este comunicado no tiene por objeto imputar la comisión de delito alguno a persona natural o jurídica, sino informar a la opinión pública y al sector audiovisual sobre la existencia de un proceso jurisdiccional en curso y sobre la posición institucional de Latin Entertainment Group LLC frente a la protección de sus derechos conexos.