Leucemia linfocítica crónica, un cáncer frecuente en adultos mayores

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es el tipo de leucemia más frecuente en adultos en países occidentales. Se trata de un cáncer de la sangre que aparece cuando un tipo de glóbulo blanco, los linfocitos B, empieza a multiplicarse de forma anormal y a acumularse en la médula ósea, la sangre y los ganglios linfáticos. 1

La edad promedio en la que se diagnostica esta enfermedad es de 70 años, lo que la convierte en un cáncer característico de adultos mayores. En Estados Unidos, la tasa de incidencia es de 6,75 casos por cada 100.000 hombres y 3,65 por cada 100.000 mujeres al año. Allí, la LLC representa entre el 25 % y el 30 % de todos los casos de leucemia. 2

A nivel mundial, según datos recopilados en 32 países, se estima que cada año ocurren unos 191.000 casos nuevos y alrededor de 61.000 muertes atribuibles a esta enfermedad. 3

En Colombia no existen cifras específicas. La estadística más cercana es la del libro “Situación del cáncer en la población adulta atendida en el SGSSS 2018”, que reportó para el período 2017–2018 un total de 1.408 casos prevalentes de “otras leucemias linfoides”, grupo dentro del cual podría encontrarse la LLC. Esto sugiere que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en Colombia la leucemia mieloide crónica sería más frecuente que la linfocítica crónica. 4

El pronóstico de la LLC es variable. Mientras cerca del 30 % de los pacientes tienen una evolución lenta y pueden vivir entre 10 y 20 años, otros desarrollan una forma agresiva que puede ser mortal en los primeros dos años. En promedio, la supervivencia global ronda los 10 años. 5

El tratamiento depende de la evolución de la enfermedad y de las condiciones de cada paciente. En los casos más indolentes se puede optar por un seguimiento sin intervención inmediata. En otros, se recurre a terapias como quimioterapia, inmunoterapia, tratamientos dirigidos o trasplante de células madre. En los últimos años, la llegada de nuevos medicamentos ha permitido prolongar la supervivencia libre de progresión entre 5 y 15 años. 6

Aunque los avances terapéuticos han mejorado las perspectivas, los especialistas insisten en que aún falta fortalecer la detección temprana y el acceso a tratamientos innovadores, especialmente en países como Colombia donde no se conocen cifras claras sobre la LLC.

