Marcela Torres: liderazgo femenino en la transformación financiera de Colombia

Nu nació en Brasil, pero hoy tiene un ADN profundamente colombiano. Desde su liderazgo, ¿cuál ha sido la estrategia o factor clave que ha permitido llegar a más de 4 millones de clientes en Colombia?

Lo más importante que hemos hecho es construir confianza. Lo hemos logrado a través de la transparencia en los productos y las condiciones, la simplicidad de la experiencia, la rigurosidad regulatoria, un excelente servicio al cliente y una robustez tecnológica capaz de servir a más de 130 millones de clientes en la región.

También tengo la seguridad de que las personas en Colombia reconocen que Nu está cambiando la banca: fuimos los primeros en ofrecer cuentas de alta rentabilidad (hemos entregado más de $760 mil millones en rendimientos a los colombianos), productos sin cobros ocultos, un trato humano, y hemos impulsado temas tan importantes para el sector y para la gente como Bre-B, Open Finance y la necesidad de revisar la tasa de usura.

Y, como siempre, todo empieza y termina con la gente. El equipo que me acompaña cuida de todos los detalles para proteger la coherencia de nuestra marca y para que nuestros clientes nos amen fanáticamente.

¿Cómo ha tenido que adaptar su estilo de liderazgo siendo mujer en un entorno empresarial y financiero que aún es mayoritariamente masculino?

A lo largo de casi toda mi carrera he trabajado en industrias tradicionalmente masculinas. Yo soy una persona alegre, preguntona y soñadora, y me intereso genuinamente por las personas. Pero también soy tímida e introvertida y he tenido que aprender a poner mis ideas sobre la mesa de manera amigable pero firme, un desafío personal por mi naturaleza más callada y observadora. Así que más que adaptar mi estilo al entorno, he trabajado en desarrollar uno propio que me permita ser efectiva y mantener mi esencia.

Nu ha abierto el acceso al sistema financiero a millones de colombianos. Desde su perspectiva como mujer líder, ¿cuáles son los principales retos para impulsar la inclusión financiera en el país, especialmente entre las mujeres?

El país está estancado en inclusión financiera porque hay poca competencia y eso hace que haya poca innovación.

Desde Nu hemos impulsado varias propuestas regulatorias para modernizar el sector y cambiar este panorama. Las que más podrían acelerar la inclusión financiera son:

Adopción masiva de Bre-B: permitiría romper circuitos cerrados y generar información transaccional para originar más crédito.

Firma de la regulación de Open Finance: les permitiría a los consumidores financieros acceder a mejores ofertas en el sector. Así, los bancos competirían por propuesta de valor y no por monopolio de la información.

Eliminación de la tasa de usura (o por lo menos separación de la tasa de consumo y la comercial): aunque suena contraintuitivo, la tasa de usura está excluyendo a quien intentaba proteger. Este techo en los precios protege a los que siempre han tenido crédito y le cierra la puerta a los que están fuera del sistema y los empuja a endeudarse con prestamistas informales que cobran tasas exorbitantes de +380 %.

Estas propuestas nos ayudarían a todos. Pero tendrían un impacto muy importante en mujeres y otras poblaciones con menores niveles de inclusión.

Con más de 20 años de experiencia en empresas tecnológicas y ahora liderando Nu, ¿qué desafíos ha enfrentado como mujer en el sector financiero y cómo cree que las fintech están abriendo oportunidades para más mujeres?

Es todo un reto, y una linda oportunidad, ser una voz disruptiva femenina en un sector tradicional liderado en su mayoría por hombres.

¡No me quejo! Desde Nu hemos logrado proponer, retar y hasta constructivamente incomodar, lo cual es normal en cualquier proceso de transformación de un sector.

En cuanto a acceso, hemos desarrollado una propuesta amplia de productos, incluyendo algunos destinados a ayudar a las personas a (re)construir su historial crediticio.

Las fintech tenemos mucho que aportar. Traemos mayor agilidad, nuevas propuestas que benefician a la mayoría (incluyendo grupos con menor acceso al sistema) y normalmente equipos más diversos que nutren los procesos de innovación. En nuestro caso, me siento muy orgullosa de contar con un equipo maravilloso, compuesto en un 57 % por mujeres, y con políticas vanguardistas en torno a la equidad.

¿Qué sello personal cree que ha aportado a la cultura y forma de trabajar en Nu y cómo ha influido su perspectiva como mujer en la toma de decisiones?

He fomentado un ambiente de co-creación donde la estrategia no se decide en una sala cerrada con unos pocos, sino abriendo canales de comunicación de doble vía donde quiero aprender de todos. En momentos de incertidumbre y toma de decisiones, utilizo un ejercicio muy personal: me visualizo en 10 o 20 años e imagino si mis hijas estarían orgullosas de la decisión que estoy tomando hoy. Esto me ayuda enormemente a ganar perspectiva.

Desde que asumió la gerencia general de Nu, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado y cómo su experiencia como mujer líder influyó en la manera de abordarlo?

Uno de los mayores retos ha sido poner sobre la mesa conversaciones que no existían o que llevaban décadas dormidas. Un factor clave para impulsarlas ha sido consolidar la vocería a través de Colombia Fintech como gremio que nos agrupa y contar con un equipo súper experimentado.

Mirando hacia el futuro, ¿qué legado le gustaría dejar como mujer líder en una Fintech de la relevancia de Nu? ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a otras mujeres que buscan liderar en sectores tradicionalmente masculinos?

Mi sueño es que, como equipo, podamos mover el indicador de inclusión al crédito en Colombia. Y creo que desde Nu lo vamos a lograr. Mi mensaje principal está enfocado en desafiar el statu quo con respeto y contundencia, y con el cliente siempre en el centro.

¿Qué próximos desarrollos o innovaciones de Nu cree que tendrán un mayor impacto en la experiencia de los clientes colombianos?

En cuanto a productos, la expansión de nuestro ecosistema de crédito será clave: productos como NuControl, la función garantizada Abrecaminos y nuestras líneas de préstamos personales serán un puente vital para el 65 % de la población sin acceso formal al crédito.

Seguiremos trabajando para fortalecer Cuenta Nu para que siga siendo el lugar donde los colombianos ahorran.

También continuaremos trabajando para fortalecer una de las innovaciones más importantes para los colombianos hoy en día: Bre-B. Un sistema que nos ha permitido romper los tradicionales circuitos cerrados y que será determinante para ampliar la inclusión financiera.

Si pudiera dar un consejo a las jóvenes colombianas que aspiran a liderar en el mundo de la tecnología o las finanzas, ¿cuál sería?