Lidere, innove y transforme: estudie una especialización en Unicervantes

Unicervantes invita a los profesionales que quieren avanzar en su formación y proyectar mejor su carrera a conocer su oferta de especializaciones. Son siete programas enfocados en liderazgo, innovación y transformación social, pensados para fortalecer el perfil académico y laboral desde una mirada ética, crítica y humana.

Gracias a la metodología PAT (Presencial Asistida por Tecnología) y a una duración de dos semestres, estas especializaciones permiten estudiar sin frenar la vida profesional y mantener un equilibrio entre trabajo y formación.

Elige la especialización que llevará tu carrera al siguiente nivel:

Especialización en Innovación Social y Gestión de Proyectos

El programa forma profesionales capaces de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos con impacto social y sostenible. Ideal para quienes buscan liderar procesos de cambio en comunidades y organizaciones.

Especialización en Teología y Educación Clásica

Esta especialización profundiza en el pensamiento cristiano y la tradición humanista, con un enfoque interdisciplinar que conecta la fe, la educación y la cultura en el contexto actual.

Especialización en Derecho Procesal

Brinda herramientas actualizadas sobre los procedimientos judiciales y las técnicas de litigio, fortaleciendo la práctica jurídica con un enfoque ético y humanista.

Especialización en Psicología Educativa

Prepara profesionales para comprender, intervenir y transformar los procesos de aprendizaje desde la psicología, potenciando el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos.

Especialización en Impuestos y la Gestión Tributaria

Brinda las herramientas necesarias para liderar procesos tributarios con visión estratégica, garantizando el cumplimiento normativo y la optimización de recursos.

Especialización en Finanzas

Fortalece la toma de decisiones financieras en contextos empresariales y públicos, con una visión estratégica y analítica del entorno económico global.

Especialización en Política Local, Negociación y Toma de Decisiones

Enfocada en el liderazgo público, la gestión territorial y la gobernanza democrática. Aquí se forman profesionales capaces de transformar realidades locales mediante la concertación y la participación ciudadana.

¿Por qué elegir una especialización en Unicervantes?

Elegir una especialización en Unicervantes es dar un paso hacia una formación que transforma. No es solo adquirir conocimientos, sino desarrollar una manera más consciente de pensar, liderar y servir.

Formación integral: Cada programa combina el rigor académico con la formación ética, espiritual y humanista inspirada en los valores agustinos. Aquí, el aprendizaje no solo fortalece sus competencias profesionales, sino también su capacidad de reflexionar y actuar con sentido social.

Duración corta, impacto alto: En solo dos semestres, los estudiantes adquieren una actualización sólida y enfocada en las necesidades actuales del entorno laboral, logrando resultados tangibles en poco tiempo.

Enfoque práctico y actual: Las especializaciones de Unicervantes responden a los desafíos del mundo contemporáneo. Sus contenidos integran teoría y práctica, fomentando la aplicación del conocimiento en contextos reales a través de proyectos, estudios de caso y análisis interdisciplinarios.

Proyección profesional y liderazgo ético: Los egresados de Unicervantes se distinguen por su liderazgo responsable, su pensamiento crítico y su compromiso con el bien común. Son profesionales que generan cambios significativos en sus comunidades y en los sectores donde se desempeñan.

Acompañamiento personalizado: La cercanía entre docentes y estudiantes garantiza un proceso formativo más humano, donde el diálogo, la orientación y el acompañamiento constante fortalecen la experiencia académica y profesional.

Red de aprendizaje y crecimiento: Formar parte de Unicervantes es ingresar a una comunidad académica viva, que promueve el intercambio de ideas, la cooperación interdisciplinaria y el crecimiento conjunto entre profesionales de distintas áreas.

Crecer profesionalmente con propósito es posible en Unicervantes. Sus especializaciones permiten ampliar sus habilidades, proyectar su carrera y contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Inscríbase hoy y forme parte de una comunidad que forma líderes críticos, éticos y comprometidos con el cambio.

Estudiar con propósito es posible gracias a la beca Mi Vocación para los programas de posgrados, que permite a los aspirantes acceder a beneficios significativos con descuentos desde el 20% hasta el 40 %. Además, el valor de la inscripción se abona directamente al semestre, facilitando aún más el inicio de proyectos académicos profesionales. Estos beneficios están sujetos a términos y condiciones.

Unicervantes también ofrece alternativas de financiamiento flexibles como el Plan Anticípate, una opción que permite realizar pagos mensuales sin intereses, de manera directa con la institución, para que cada estudiante pueda organizar su inversión antes de comenzar clases.

Con estas oportunidades, construir un camino profesional con especializaciones en Colombia es más accesible que nunca.

Más información: www.unicervantes.edu.co o llamando al 322 642 6425.