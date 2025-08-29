Lo que no sabías sobre el Virus del Papiloma Humano: mitos y realidades

A pesar de su alto índice de contagio, muchas personas aún desconocen los mecanismos de prevención como la vacunación. Además, pruebas como el Papanicolaou y la detección de ADN del virus pueden ser aliadas clave en la prevención de la enfermedad ocasionadas por VPH (1). Foto: Cortesía

El Virus del Papiloma Humano (VPH) no es un tema lejano ni exclusivo de ciertos grupos: es la infección de transmisión sexual más común en el mundo. Se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas la contraerán en algún momento de su vida[1], pero ¿en qué consiste? Se trata de un grupo de virus, de los cuales algunos pueden causar efectos a corto plazo como verrugas genitales y otros, más a largo plazo, están directamente relacionados con diversos tipos de cáncer tanto en hombres como en mujeres.

La mayoría de las personas que lo contraen no presenta síntomas[2], pero aún así pueden transmitirlo. Esa es su mayor arma: el silencio. La tuya debe ser la información, la prevención y la acción.

Este virus se transmite principalmente por contacto piel con piel durante relaciones sexuales vaginales, orales o anales, incluso en ausencia de síntomas visibles, y también —aunque con menor frecuencia— mediante contacto genital sin penetración o contacto oral-genital.1

Actualmente existen diferentes métodos de prevención que permiten reducir la tasa de contagios. Entre estas medidas se incluyen la educación, el uso de preservativo, la limitación del número de parejas sexuales y la vacunación. Aunque ninguna estrategia garantiza una protección total, todas contribuyen a disminuir significativamente el riesgo de contagio.1

Sin embargo, el desconocimiento y los mitos alrededor del virus siguen siendo un obstáculo para controlarlo. A pesar de los avances médicos en materia de salud pública, “persisten muchas historias y desinformación sobre el virus, generando una falsa sensación de seguridad, limitando el acceso a métodos de prevención y retrasando la oportunidad de tener diagnósticos oportunos.” afirmó Carmela Oranges, directora Médica de MSD para el Clúster de América del Norte.

Por eso resulta fundamental fortalecer la educación en salud, brindar información clara y respaldada por evidencia científica, y promover el acceso equitativo a la prevención, el tamizaje y el tratamiento. Así será posible reducir el impacto del VPH y avanzar hacia una sociedad más informada y protegida.

¿Qué tan común es el VPH y a quiénes afecta?

Este virus no es algo raro ni que les pase solo a ciertas personas. Hay más de 200 tipos de VPH[3]. Para Oranges, “uno de los errores más comunes es pensar que el VPH solo impacta a las mujeres porque se asocia con el cáncer de cuello uterino. Pero la verdad es que también puede causar otros tipos de cáncer, como el de vagina, vulva y ano, afectando a ambos géneros”1.

En el caso del género masculino, la tasa de infección se mantiene constante a lo largo de su vida sexual activa y puede alcanzar cifras del 70%[4]. La Organización Mundial de la Salud alerta que 1 de cada 5 hombres a nivel mundial está infectado con un tipo de VPH de alto riesgo, con posibilidad de progresar a otros tipos de cáncer[5]; de hecho, más del 90 % de los casos de cáncer anal están asociados a una infección por VPH.[6]

Por eso es tan importante entender que el autocuidado, la prevención, hacerse chequeos periódicos y hablar del tema sin miedo puede hacer una gran diferencia para los adultos jóvenes, independientemente de su género.

Cáncer de cuello uterino: un problema serio que se puede prevenir

Según la Organización Mundial de la Salud, cada día 13 mujeres son diagnosticadas y 7 mueren a causa de cáncer de cuello uterino en Colombia [7], el cual se encuentra asociado en un 95% al Virus del Papiloma Humano (VPH)[8].

Por eso, MSD está comprometida con la prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH) y los distintos tipos de cáncer asociados, como el de cuello uterino, ano, vagina y vulva, tanto en niños como en adultos. Estas enfermedades, que en la mayoría de los casos se pueden prevenir, siguen siendo un reto en Colombia, por lo que trabajamos para empoderar a las personas en su autocuidado y prevención, con el fin de reducir la tasa de infección y mortalidad por estas condiciones.

El VPH puede ser silencioso, pero tu salud no debería serlo. Infórmate, cuídate y actúa.

Conoce más en https://www.infovph.com.co/ y consulta a tu médico sobre prevención y vacunación

