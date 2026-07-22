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Punto de Encuentro
22 de julio de 2026 - 10:31 p. m.

Los apoyos económicos que no estás usando y que pueden aliviar tu bolsillo

Las cajas de compensación familiar ofrecen beneficios que pueden representar un alivio económico para las familias. Acceder a estos recursos es un derecho de todo afiliado. Consulta los términos de tu caja y radica los documentos necesarios para obtener estos beneficios.

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