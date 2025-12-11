Maestrías europeas online con beca: así puede postularse a la Universitat Oberta de Catalunya

Con más de 30 años de trayectoria y presencia en más de 140 países, la universidad ha construido una comunidad global de estudiantes. Foto: Cortesía

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas del 45 % para cursar maestrías oficiales europeas, una oportunidad especialmente relevante para todos los profesionales de Colombia que buscan fortalecer su perfil en un mercado laboral cada vez más global y competitivo. La iniciativa permite a todos los interesados en la región acceder a titulaciones reconocidas internacionalmente y a una formación avanzada de alta calidad. Así mismo, la Universidad también ofrece becas de este tipo para otros países de América Latina.

La UOC, universidad de mandato público y con precios públicos, se ha consolidado como una institución líder en educación superior en línea en Europa gracias a su apuesta por la investigación, la innovación educativa y el desarrollo de conocimiento con impacto social. Con más de 30 años de trayectoria y presencia en más de 140 países, la universidad ha construido una comunidad global de estudiantes, graduados, docentes e investigadores que trabajan en proyectos de cooperación internacional y en la generación de soluciones para los retos contemporáneos.

Las maestrías oficiales que ofrece la UOC se caracterizan por sus altos estándares académicos y por el respaldo de una actividad investigadora de primer nivel, desarrollada en centros como el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC), que abordan temas como inteligencia artificial, salud digital, ética tecnológica, transformación social, ciudades inteligentes y ciencias de datos.

Su modelo educativo 100% online, centrado en el estudiante, destaca por su flexibilidad para compaginar estudio, trabajo y vida personal, por el acompañamiento continuo de docentes expertos, por actividades basadas en casos reales y por una evaluación continua que promueve un aprendizaje profundo. A esto se suma un modelo financiero accesible: no se cobra inscripción ni reserva de plaza, y el estudiante solo paga los créditos que matricula en cada semestre.

Para esta edición, la UOC otorgará 150 becas del 45% dirigidas a personas en Colombia interesadas en cursar maestrías oficiales homologables ante el Ministerio de Educación Nacional. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de enero de 2026 en áreas como Ciencias de la Salud; Artes y Humanidades; Comunicación e Información; Ciudad y Urbanismo; Derecho; Ciencias Políticas; Diseño y Multimedia; Economía y Empresa; Informática y Telecomunicación; Psicología y Educación; Educación y TIC; y Turismo. La universidad también ofrece becas similares para candidatos de otros países de América Latina.

El programa está dirigido a profesionales que cuenten con título universitario previo y acrediten su formación. Para solicitar la beca es necesario presentar la fotocopia del pasaporte o cédula de ciudadanía, el documento legal de residencia en caso de no tener la nacionalidad del país donde se postula, la fotocopia del diploma universitario (requisito indispensable, ya que en España el acta de grado no valida titulaciones) y, de manera opcional, el certificado académico personal con el detalle de asignaturas y notas. Si este último no se presenta, se asignará una nota media estándar de 5,00 para el proceso de valoración. Además, se debe incluir una carta de motivación que explique el interés académico y profesional por cursar la maestría.

Esta convocatoria representa una oportunidad significativa para acceder a educación europea de excelencia y avanzar en el desarrollo profesional desde un modelo de aprendizaje flexible, riguroso y global.