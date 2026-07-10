Más allá del silbato: lo que exige arbitrar un Mundial

La tecnología acompaña al arbitraje moderno, pero la decisión final sigue estando en manos del juez. Foto: Cortesía Legalbet

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Para llegar a un Mundial, los árbitros recorren un camino tan exigente como el de las 48 selecciones que disputan el torneo. Para la edición de 2026, la FIFA designó a 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de video, un total de 170 oficiales, el cuerpo arbitral más numeroso en la historia del torneo. Provienen de 50 federaciones y de las seis confederaciones. El filtro para entrar es severo: de los 3.725 jueces que integran la lista internacional de la FIFA, apenas un 4,5 % fue designado para el torneo de Norteamérica. Detrás de cada uno hay años de trabajo, evaluaciones constantes y una vida ordenada alrededor de un oficio que rara vez ocupa titulares.

Colombia figuró en esa nómina con tres representantes. El bogotano Andrés Rojas, árbitro FIFA desde 2017, fue el único juez central del país en un Mundial de mayores; lo acompañaron el asistente Alexander Guzmán, que ya había estado en Rusia 2018, y Nicolás Gallo, integrado al equipo de videoarbitraje. México, uno de los tres países anfitriones, aportó siete oficiales. Entre ellos, César Arturo Ramos llegó a su tercera Copa del Mundo —tras Rusia 2018 y Catar 2022, donde dirigió la semifinal entre Francia y Marruecos— e igualó el récord mexicano de participaciones. A su lado, Katia Itzel García se convirtió en la primera mujer mexicana designada como árbitra central en un Mundial masculino, dentro de un grupo de seis mujeres en el cuerpo arbitral, cifra que igualó la marca histórica fijada en Catar.

A un árbitro de élite hoy se le sigue casi como a un jugador. Sus promedios de tarjetas, sus tendencias y su historial se revisan partido a partido, y cada decisión queda expuesta a la repetición y al escrutinio de millones de espectadores. Esa lectura por datos ha creado toda una industria de perfiles: en México, uno de los países sede, portales especializados en análisis deportivo y apuestas como https://legalbet.mx/ mantienen fichas con el registro de los colegiados del torneo, desde su promedio de amonestaciones hasta su comportamiento en competencias internacionales.

El árbitro, en otras palabras, llega al Mundial ya radiografiado por los números mucho antes de pisar el campo. Es una capa más de presión sobre una figura que, durante noventa minutos, sigue decidiendo casi todo a simple vista.

Cómo se llega, y quién decide

El proceso de selección arranca apenas termina el Mundial anterior. La preparación para 2026 comenzó justo después de Catar 2022, con más de tres años de seminarios, talleres y observación continua; los candidatos fueron evaluados por instructores, preparadores físicos, médicos y fisioterapeutas bajo el principio de priorizar la calidad por encima de todo.

Los designados formaron el llamado Team One, con sede de entrenamiento en Miami y un centro de videoarbitraje en Dallas. Trabajan en ternas —un central y dos asistentes— que suelen mantenerse a lo largo del torneo, porque el entendimiento dentro del equipo se considera parte del rendimiento. Ningún árbitro puede dirigir partidos de su propia selección, y las designaciones se confirman apenas tres o cuatro días antes de cada encuentro, según la forma mostrada; no hay, por tanto, una lista predeterminada para las fases finales.

El cuerpo, a contrarreloj

Llegar hasta aquí toma casi toda una carrera: el trayecto desde las ligas locales hasta un Mundial puede tomar cerca de tres décadas. Y lo hacen contra el reloj biológico: los jugadores suelen ser diez o veinte años más jóvenes, de modo que el juez debe entrenar todavía más solo para seguirles el ritmo. La condición física es un requisito medible, no un adorno. Antes de cada temporada internacional, los árbitros deben aprobar las pruebas de la FIFA, que combinan velocidad y resistencia:

Una prueba de velocidad repetida: seis carreras de 40 metros, con una fase de recuperación entre cada una.

Una prueba de resistencia por intervalos: 40 tramos que alternan 75 metros de carrera con 25 metros de caminata.

Durante el Mundial, además, el entrenamiento es diario y bajo supervisión de especialistas en ciencia deportiva, fisioterapia y psicología, en sesiones en las que participan jugadores locales.

El salto de tamaño respecto al torneo anterior explica por qué el equipo arbitral creció tanto. La lista oficial de árbitros que publicó la FIFA lo dejó por escrito:

Categoría Catar 2022 Mundial 2026 Árbitros centrales 36 52 Asistentes 69 88 Asistentes de video (VAR) 24 30 Total de oficiales 129 170 Partidos 64 104

La tecnología que rodea al silbato

Ese juez, mejor preparado que nunca, trabaja además rodeado de tecnología. La FIFA estrenó en el Mundial 2026 una versión avanzada del fuera de juego semiautomático que, a diferencia de la usada en Catar 2022, enviaba los fueras de juego claros directamente al cuerpo arbitral sobre el campo y no solo al VAR, lo que permitía levantar el banderín casi de inmediato y reducía el riesgo de lesión en esos segundos de duda. El paquete tecnológico del torneo fue amplio:

Fuera de juego semiautomático avanzado, con aviso directo al asistente.

Cámaras corporales en los árbitros, estabilizadas con inteligencia artificial.

Balón conectado con sensor y tecnología de línea de gol.

Football AI Pro, la plataforma de análisis disponible por igual para las 48 selecciones.

A ello se sumó un paquete de medidas de la IFAB para agilizar el juego, entre ellas un límite de ocho segundos para que el arquero libere el balón. Las cámaras corporales llegaron tras probarse en el Mundial de Clubes de 2025; sobre esa experiencia, el jefe de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, dijo que el resultado “superó nuestras expectativas”. Aun así, la propia FIFA insiste, en su explicación oficial de estas innovaciones, en que la decisión final sigue siendo del árbitro: la tecnología asiste, no reemplaza.

La cima, y su precio

Enterarse de que uno dirigirá una final es, según quienes lo han vivido, una descarga de emociones encontradas. “Durante dos o tres horas, fue el mejor momento”, recordó el italiano Renato Faverani, asistente en la final de 2014; después, agregó, “llegaron la presión y la responsabilidad”. En ese mismo partido levantó el banderín por un fuera de juego de menos de diez centímetros, una decisión al ojo que la repetición terminó por confirmar. La designación para el partido decisivo se considera la cima de la carrera, y muy pocos la alcanzan una vez en la vida.

El precio se paga en casa. El sueco Leif Lindberg, asistente en la final de 2002, resume así el costo del oficio: “la mayoría de los árbitros ha pasado por al menos un divorcio”. Durante años, muchos compaginaron los partidos con un empleo de tiempo completo, viajes constantes y entrenamientos, y no pocos eligieron la carrera arbitral por encima de la familia. A esa exigencia se ha sumado en la última década la presión de las redes: Daniele Curcio, presidente de la organización Referee Abroad, advierte que la pérdida de confianza hacia los jueces está alejando a los nuevos aspirantes y sostiene que “hace falta un cambio cultural”. Su defensa del oficio es directa: “los árbitros pueden equivocarse, igual que un jugador puede fallar un penalti”.

Al final, el silbato es apenas la parte visible de ese recorrido. En un torneo que repartió 104 partidos entre tres países, con estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey además de las sedes de Estados Unidos y Canadá, los árbitros compartieron protagonismo con las selecciones, aunque casi nadie reparara en ellos. Detrás de cada decisión tomada en una fracción de segundo hay años de pruebas físicas, evaluaciones y renuncias personales. Es, como coinciden quienes lo dejaron, un trabajo que forma a la persona tanto como al deportista.