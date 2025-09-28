Más de 12 millones* de colombianos ya registraron sus llaves en Bre-B

Foto: Bre-B beneficia tanto a jóvenes como a adultos mayores que buscan opciones para manejar su dinero.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Colombia, la manera de pasar y recibir plata entre bancos y entidades está cambiando. Desde la entrada en funcionamiento de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos interoperado de Colombia, millones de personas han descubierto que recibir y enviar plata es muy fácil.

Bre-B llegó para transformar la forma en que los colombianos mueven su plata. Ahora, transferir plata entre diferentes bancos y entidades ya no es un proceso que depende de horarios, días hábiles o demoras: todo se hace en segundos, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Un cambio que conecta a todos los colombianos

Con Bre-B, cualquier persona puede registrar una llave para así no memorizar largos números de cuenta. Esa llave puede ser tan sencilla como el número de celular, el correo electrónico, el documento de identidad o, incluso, la llave Bancolombia.

Esto significa que, para enviar plata, ya no necesita preguntar “¿de qué banco es?”, ni memorizar datos. Basta con tener la llave de la otra persona y listo: la transferencia se refleja de inmediato.

Un avance en línea con el mundo

Colombia ha sido pionera en la región en materia de interoperabilidad y eficiencia transaccional. Bre-B integra nuevas capacidades técnicas y operativas que responden a las necesidades actuales de inclusión y agilidad financiera.

¿Cómo registrar sus llaves?

El proceso es sencillo y se hace directamente desde la app Mi Bancolombia. Solo necesita:

Ingresar a la aplicación. Tocar el botón: Bre-B Tus llaves. Aceptar los términos y condiciones y darle a “Regístrelas ahora”. Elegir el dato que usará como llave:

Llave Bancolombia

Número de documento

Correo

Celular

¡Y listo! Con este paso a paso, quedará listo para recibir plata de cualquier banco que haga parte de Bre-B, sin importar la hora o el día.

Una invitación a dar el siguiente paso

Más de 12 millones* de colombianos ya dieron este salto y disfrutan de una forma más ágil y práctica de mover su plata. Usted también puede ser parte de esta evolución. Registre sus llaves hoy mismo para recibir plata en segundos, de banco a banco, con la tranquilidad de que siempre estará a su alcance.

Bre-B no es solo un sistema de pagos: es una nueva manera de conectar personas, familias y negocios en Colombia. Porque cuando moverse con la plata es más fácil, todos avanzamos.

*Según reporte del Banco de la República