MediaTek: la eficiencia energética impulsa una mejor experiencia inteligente

Foto: Patricia Velásquez, directora adjunta de MediaTek para Colombia, Centroamérica y el Caribe. / Pablo Salgado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el mundo actual, donde los smartphones son parte esencial de nuestra vida diaria, la eficiencia energética es mucho más que una característica técnica: es el elemento que determina cuánto tiempo puedes usar tu dispositivo, cuán confiable es y cómo se adapta a tu ritmo de vida.

En MediaTek saben que la eficiencia energética impacta directamente en aspectos prácticos como la duración de la batería, la temperatura del dispositivo y el rendimiento en tareas exigentes. Un smartphone eficiente energéticamente te permite disfrutar de más horas de uso, menos recalentamiento y una experiencia fluida, sin tener que preocuparte por buscar el cargador constantemente.

La ventaja competitiva de MediaTek está en el diseño de chipsets inteligentes, capaces de gestionar de manera óptima el consumo de energía. Por ejemplo, tecnologías propias como All Big Core permiten que el procesador utilice núcleos de alto rendimiento solo cuando realmente se necesita y optimice el uso de energía en tareas cotidianas. Esto significa que puedes jugar, tomar fotos, usar aplicaciones de inteligencia artificial o ver videos por más tiempo, sin que la batería se agote rápidamente ni el teléfono se caliente en exceso.

Recientemente, MediaTek anunció el desarrollo de chipsets fabricados con el proceso de 2 nanómetros (2 nm) en alianza con TSMC, una innovación que estará disponible en productos a partir de 2026. Esta tecnología permitirá mejorar el rendimiento y reducir el consumo energético en comparación con generaciones anteriores, reforzando el compromiso de la compañía con la optimización de la relación entre potencia y eficiencia.

Este enfoque hacia la eficiencia energética también se refleja en el portafolio de soluciones para hogares inteligentes. La familia MediaTek Genio impulsa la creación de productos que requieren menos energía para operar, pero que mantienen un desempeño constante en entornos donde la conectividad y el procesamiento local son esenciales. Un ejemplo es el chipset Genio 520, que combina núcleos de alto rendimiento con núcleos eficientes, permitiendo ejecutar funciones siempre activas o de baja carga con menor consumo energético.

Además, el ahorro energético contribuye a prolongar la vida útil de los dispositivos, evitando ciclos de carga innecesarios y manteniendo temperaturas controladas. Esto representa un beneficio directo para el usuario y una contribución a la sostenibilidad.

“Nuestro compromiso con el ahorro energético abarca todos nuestros chipsets, desde los dispositivos móviles hasta las arquitecturas para hogares inteligentes, TV, gaming y wearables. Buscamos implementar soluciones que respondan a las necesidades de los usuarios y que permitan que la tecnología sea moderna, eficiente, accesible y sostenible”, destacó Patricia Velásquez, directora adjunta de MediaTek para Colombia, Centroamérica y el Caribe.

En un mercado cada vez más competitivo, MediaTek reafirma su compromiso con la innovación, ampliando las capacidades de los dispositivos inteligentes y redefiniendo los estándares de rendimiento y duración para la próxima generación tecnológica.