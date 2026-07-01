Meditech 2026: el escenario donde se construirá el futuro de la salud en Colombia

Meditech 2026 promete ser un punto de inflexión para el futuro de la salud en la región. Foto: Cortesía

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Meditech 2026 se ha posicionado como el espacio de referencia en la región para conocer los avances más relevantes en telemedicina, inteligencia artificial, infraestructura hospitalaria, dispositivos y equipos médicos, y transformación digital aplicada a la atención sanitaria. Pero más allá de ser una vitrina tecnológica, Meditech 2026 se propone como un escenario de articulación y diálogo entre todos los actores del ecosistema de salud, con el objetivo de construir respuestas colectivas frente a los retos que ya están redefiniendo la medicina tal como hoy se conoce.

Este evento se realiza en medio de un panorama de transformaciones demográficas y médicas importantes para el país, pues, en menos de una década, Colombia contará con una población cada vez más envejecida, menos nacimientos y pacientes con expectativas radicalmente distintas frente a cómo quieren ser atendidos. El reto, entonces, no se limita a ampliar la cobertura sanitaria, sino a adaptar todo el sistema a una realidad donde el porcentaje de adultos mayores crecerá más rápido que el de las generaciones jóvenes y donde la tecnología comenzará a redefinir la práctica médica en todos sus niveles.

En palabras de Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC)y socio organizador de Meditech, el país está entrando en una etapa en donde el sistema de salud deberá prepararse para atender a una población más longeva, “con necesidades mucho más complejas y con pacientes que esperan servicios más rápidos, personalizados y apoyados en tecnología. La medicina de los próximos años será muy distinta a la que conocemos hoy”.

Frente a esto, las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) demuestran que en 2025 Colombia registró 433.678 nacimientos, lo que significó una caída del 4,5 % frente al año anterior. Esta disminución sostenida en la natalidad, sumada al aumento en la esperanza de vida, está acelerando el envejecimiento poblacional y transformando radicalmente las necesidades médicas del país. Ya no se trata únicamente de atender urgencias o enfermedades de corto plazo, sino de preparar al sistema para una población que vivirá más años y que requerirá respuestas diferentes en materia de cuidados y atención.

A su vez, las enfermedades crónicas, los tratamientos de largo plazo y la atención preventiva comienzan a ganar protagonismo frente a los modelos tradicionales enfocados casi exclusivamente en resolver emergencias o afecciones agudas. Esto implica desafíos de gran envergadura para hospitales, especialistas, infraestructura médica y talento humano, con énfasis particular en áreas como geriatría, medicina preventiva, salud mental y atención domiciliaria.

Es por esto por lo que el sistema debe prepararse para atender a una población más longeva y con necesidades mucho más complejas, todo mientras responde a pacientes que esperan servicios más rápidos, personalizados y respaldados por herramientas tecnológicas.

“La transformación digital ya dejó de ser una opción para el sector salud. Hoy hablamos de herramientas que pueden optimizar diagnósticos, agilizar procesos médicos y ampliar el acceso a especialistas, especialmente en regiones apartadas. El gran desafío será garantizar que esta evolución tecnológica llegue de manera equitativa a toda la población”, señaló Ana Garibello, jefe de proyecto de Corferias para Meditech.

Por fortuna, la tecnología está acelerando una nueva era para la medicina. La telemedicina, el monitoreo remoto de pacientes, la inteligencia artificial aplicada a diagnósticos, los historiales clínicos digitales y los procesos automatizados ya no pertenecen al ámbito de la ciencia ficción, sino que son herramientas que empiezan a integrarse en el día a día del sector salud.

Esto lo demuestra un informe publicado por En Clave Económica del Ministerio de Hacienda, que señala que cerca del 58 % de los médicos en Colombia ya utilizaban o estaban integrados a plataformas de telemedicina en 2025, lo cual refleja el crecimiento sostenido de la atención médica remota en el país.

También, en 2025 el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1888, que obliga la adopción de la historia clínica electrónica interoperable para todos los prestadores del país. Esta disposición exige digitalizar la información clínica de cada atención en tiempo real y conectarla con una plataforma nacional unificada, representando un paso fundamental hacia la modernización del sistema y la mejora en la continuidad de los cuidados.

En este contexto de profundos cambios, Meditech 2026 se presenta como el espacio idóneo para discutir cómo responder a los desafíos demográficos, tecnológicos y asistenciales que marcarán el futuro del sistema de salud en los próximos años. La feria no solo exhibirá soluciones tecnológicas de vanguardia, sino que se convertirá en un verdadero laboratorio de ideas donde se forjarán las respuestas a los interrogantes que plantea esta nueva era.

Los profesionales del sector, directivos hospitalarios, académicos y empresas interesadas en las tendencias que están transformando la atención médica podrán obtener más información y realizar su pre-registro sin costo a través de la página oficial.

Recuerde que la cita es en Corferias, Bogotá, del 28 al 31 de julio, y promete ser un punto de inflexión para el futuro de la salud en la región, especialmente en un momento donde Colombia enfrenta cambios demográficos y asistenciales que exigen respuestas innovadoras y articuladas.

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