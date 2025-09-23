MG4 Cross+: el nuevo referente de movilidad eléctrica en Colombia

El MG4 Cross+ es uno de los eléctricos más asequibles y equipados en Colombia, acercando la conducción eléctrica a más personas. Foto: Cortesía MG

El mercado de carros eléctricos crece constantemente en Colombia. La oferta es cada día más diversa y marcas como MG (Morris Garage) es protagonista en esta tendencia con productos como el recientemente presentado en el país MG4 Cross+, unas cero emisiones de última generación, el cual resalta por su tecnología, seguridad y diseño.

Con un precio de $99’990.000, el MG4 Cross+ no solo se posiciona como uno de los eléctricos más asequibles en Colombia, sino como el más equipado dentro de su rango de precio, acercando la experiencia de la conducción eléctrica a más personas.

La arquitectura de tracción trasera del MG4 Cross+ permite que las personas al volante experimenten una conducción más estable y ágil. Además, dispone de 350 litros de capacidad en el maletero, lo que lo hace ideal para la ciudad y para los recorridos en familia.

En su interior, el diseño minimalista se complementa con asientos de ecocuero y un volante deportivo, creando una experiencia de manejo placentera para los ocupantes. De igual forma, suma una pantalla táctil de 10,2 pulgadas, compatible con los principales sistemas operativos.

Líder en seguridad

La marca MG demuestra su compromiso con la seguridad haciendo que el MG4 Cross+ lograra la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP, convirtiéndose en uno de los vehículos más seguros de su categoría.

Dentro de su euipo sobresalen seis bolsas de aire y un paquete de 14 asistencias a la conducción (ADAS), agrupadas bajo el sistema MG Pilot. Este sistema incluye funciones como frenado de emergencia autónomo, monitoreo de punto ciego, control de crucero adaptativo, asistente de cambio de carril y control inteligente de luces altas, entre otras.

El MG4 Cross cuenta con una garantía de ocho años para su batería y seis para el resto del vehículo. La marca cuenta con una red nacional de vitrinas y talleres, lo que facilita el acceso a mantenimiento y respaldo técnico en todo el país.

La llegada del MG4 Cross+ refuerza la visión de MG como una marca que entiende los desafíos actuales de la movilidad y ofrece soluciones concretas, de la mano de vehículos eléctricos que no solo ayudan a reducir las emisiones, sino que también cumplen con altos estándares de calidad, innovación y seguridad.

MG invita a los colombianos a dar el salto hacia un futuro más sostenible, accesible y conectado, en el que la movilidad eléctrica deja de ser un privilegio y se convierte en una opción real para cada vez más familias. El MG4 Cross+ ya se encuentra disponible en las vitrinas de Los Coches y en toda la red de concesionarios MG a nivel nacional.