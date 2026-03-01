Microfinanzas sostenibles para enfrentar el cambio climático

Con esta oferta integral de financiación verde, seguros y educación, Bancamía consolida su liderazgo en Microfinanzas Sostenibles. Foto: Cortesía Bancamía

Los microempresarios colombianos enfrentan desafíos cada vez más complejos derivados del cambio climático. Sequías prolongadas, inundaciones, exceso de lluvias, incendios y granizadas afectan tanto a pequeños comercios como a unidades productivas agropecuarias, poniendo en riesgo ingresos, estabilidad financiera y bienestar familiar.

A este panorama se suman retos estructurales como la necesidad de reducir el consumo de energía en los negocios y mejorar el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

En respuesta, Bancamía ha fortalecido su estrategia de Microfinanzas Sostenibles, una apuesta que integra créditos verdes, seguros paramétricos y educación financiera para promover el desarrollo sostenible de los microempresarios y la preservación del medio ambiente.

Crediverde Energía: eficiencia y ahorro para los negocios

A través de Crediverde Energía, los microempresarios pueden mejorar la eficiencia energética de sus unidades productivas mediante la adquisición de equipos ecoeficientes como hornos y estufas, sistemas de refrigeración, iluminación de bajo consumo, paneles solares y vehículos eléctricos.

Entre sus principales beneficios se destacan:

• Acceso a energías limpias y eficientes para mitigar los efectos del cambio climático.

• Financiación de tecnologías que reducen el consumo energético.

• Posibilidad de compensar el costo de la amortización gracias a los ahorros generados por la disminución en el consumo de energía.

• Asesoría experta para identificar proyectos, a través de aliados comerciales.

• Tasa de interés preferencial.

Este crédito verde busca que la sostenibilidad también sea una oportunidad de competitividad y ahorro para los pequeños negocios.

Crediverde Adaptación: herramientas para el agro resiliente

Pensado especialmente para productores agropecuarios, Crediverde Adaptación financia la implementación de medidas que permiten enfrentar los efectos del cambio climático.

Entre las soluciones que pueden ser financiadas se encuentran biodigestores, abonos orgánicos, invernaderos, huertos familiares y reservorios de agua.

Sus beneficios incluyen:

• Asistencia técnica y acompañamiento especializado a través de aliados comerciales.

• Crédito personalizado ajustado a las necesidades y capacidad de pago de cada cliente, con un plan de amortización acorde a su actividad productiva.

• Tasa de interés preferencial.

Con este crédito verde, los productores pueden fortalecer su resiliencia y proteger la continuidad de su actividad económica frente a fenómenos climáticos extremos.

Crediverde Agua: acceso a servicios básicos

El acceso al agua potable y saneamiento básico es otro de los frentes clave. Con Crediverde Agua, los microempresarios pueden financiar la construcción y adecuación de infraestructuras que faciliten estos servicios.

Entre sus condiciones se destacan:

• Acceso al crédito en cualquiera de las oficinas de Bancamía en todos los departamentos del país.

• Descuento de 500 puntos básicos en la tasa del segmento.

• Plazos de pago entre 6 y 36 meses.

Este crédito verde no solo contribuye a mejorar la calidad de vida, sino que también impulsa el desarrollo económico al fortalecer las condiciones sanitarias y operativas de los negocios.

Seguros paramétricos: protección ágil ante eventos climáticos

Además de los créditos verdes, Bancamía ofrece el seguro paramétrico Mi Inversión Protegida de SBS Seguros, que protege a los microempresarios frente a riesgos como sequías, inundaciones, exceso de lluvias, incendios y granizadas.

Estos seguros utilizan tecnología satelital para medir la intensidad de fenómenos naturales. Su funcionamiento es sencillo:

• Se establece un parámetro, por ejemplo cierta cantidad de milímetros de lluvia acumulados en un periodo determinado.

• Si el límite se supera en una zona específica, el sistema lo detecta automáticamente mediante información satelital.

• La indemnización se activa sin necesidad de inspecciones físicas o trámites extensos.

Así, el microempresario puede recibir recursos de manera ágil para recuperar su actividad productiva y proteger a su familia. Además, mientras más intenso sea el evento que supere el parámetro acordado, mayor será el valor pagado, según las condiciones del seguro.

Educación y prevención: la otra clave

La estrategia se complementa con formación gratuita a través de la plataforma virtual Creciendo Juntos y talleres virtuales y presenciales enfocados en la preparación y protección frente a eventos climáticos.

Estos espacios promueven medidas de adaptación y prevención que ayudan a mitigar los efectos de fenómenos como inundaciones o lluvias intensas, fortaleciendo la resiliencia de los microempresarios.

Porque protegerse no solo significa reaccionar ante una emergencia, sino también estar preparados antes de que ocurra.

Con esta oferta integral de financiación verde, seguros y educación, Bancamía consolida su liderazgo en Microfinanzas Sostenibles, apoyando a miles de microempresarios colombianos en la construcción de negocios más resilientes, eficientes y sostenibles.

Para más información, los interesados pueden acercarse a cualquier oficina de Bancamía en el país o consultar los detalles de cada producto en su página web oficial: www.bancamia.com.co