Nuevas inversiones y proyectos sostenibles impulsan al Valle del Cauca

El inicio de 2026 encuentra al Valle del Cauca en un momento de consolidación económica y proyección internacional, impulsado por una combinación de inversión extranjera, reinversiones empresariales, desarrollo portuario y una agenda cada vez más alineada con la sostenibilidad y la descarbonización. Desde el Pacífico colombiano, la región reafirma su papel como uno de los principales activos productivos del país y como un destino estratégico para empresas que buscan competitividad, innovación y cumplimiento de estándares ambientales globales.

Uno de los hitos más relevantes de este comienzo de año fue la llegada de dos grúas pórtico Súper Post Panamax a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, una de las cuatro terminales que conforman el Puerto de Buenaventura. Las grúas, las más grandes en operación en Colombia, arribaron el pasado 19 de enero como parte de una inversión de origen asiático que contó con el acompañamiento de Invest Pacific. Esta modernización fortalece la capacidad operativa del principal puerto sobre el Pacífico, por donde se moviliza cerca del 46 % de la carga nacional en contenedores y que mantiene conexión directa con más de 50 puertos internacionales.

Para Juan Carlos Castro Lozano, director ejecutivo de Invest Pacific, esta reinversión “ratifica la confianza inversionista y reafirma a Aguadulce como un aliado estratégico para la competitividad del Puerto de Buenaventura, que no solo es el puerto del Valle del Cauca, sino de Colombia”. La mejora en infraestructura llega, además, en un contexto de crecimiento del flujo de carga y de mayor conexión con Asia, en particular tras la apertura de nuevas rutas marítimas desde China.

En paralelo al fortalecimiento logístico y portuario, Cali y el Valle del Cauca avanzan en la diversificación de su oferta de inversión. La capital del departamento continúa posicionándose como uno de los destinos más competitivos de turismo de salud en América Latina, gracias a una amplia red hospitalaria, servicios médicos especializados y estándares internacionales de calidad. A comienzos de 2026, esta apuesta se vio reforzada con la inauguración de la nueva sede SURA Río Lili, en el sur de Cali, un proyecto que representó una inversión cercana a los COP 10.000 millones y que amplía la capacidad de atención para usuarios de Cali, Jamundí y municipios del norte del Cauca.

La agenda energética también ocupa un lugar central. En el Pacífico colombiano avanza el desarrollo de una planta regasificadora con capacidad de 60 millones de pies cúbicos diarios, que se espera entre en operación en el segundo trimestre de 2026. El proyecto contempla actividades de recibo y almacenamiento en Buenaventura y procesos de regasificación en Buga, lo que contribuirá a fortalecer la seguridad energética del país y a diversificar las fuentes de suministro.

Otro frente estratégico es la producción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF), una alternativa clave para reducir las emisiones del transporte aéreo. Un estudio de prefactibilidad, entregado recientemente por la Unión Europea a través de su programa Global Gateway, confirmó que el Valle del Cauca cuenta con las condiciones técnicas, productivas y logísticas para albergar una planta de producción de SAF a partir de biomasa y residuos agrícolas. Desde Invest Pacific, en articulación con el ecosistema gremial, productivo e institucional, se continuará durante 2026 acompañando la estructuración de proyectos que permitan atender la alta demanda global de este combustible, en línea con los compromisos internacionales de descarbonización del sector aeronáutico.

A esta hoja de ruta se suma la estructuración de un proyecto de economía circular junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos resultados se darán a conocer en los próximos meses. La iniciativa incluye estudios para una planta de reciclaje químico mediante pirólisis, orientada al aprovechamiento de plásticos actualmente desechados, así como proyectos para el reciclaje de residuos de construcción y demolición. En conjunto, estos estudios representan cerca de USD 140.000 en cooperación internacional gestionada para la región.

La industria también avanza hacia modelos de menor huella de carbono. La multinacional suiza Sika inauguró recientemente su nueva planta en Palmira, la más moderna de la compañía en Colombia, desde donde se abastecerá la demanda del suroccidente del país. Según la empresa, la operación permitirá reducir alrededor de 700 toneladas de CO2 al año y refuerza el posicionamiento del Valle del Cauca como un epicentro industrial que apuesta por la sostenibilidad.

Este enfoque se articula con la narrativa “Valle Verde”, una estrategia regional orientada a posicionar al departamento como un territorio carbono neutral. De acuerdo con Castro Lozano, esta propuesta de valor ha sido determinante para explicar por qué una parte significativa de la inversión reciente corresponde a reinversiones, pero también por qué el Valle ha logrado atraer nuevos proyectos, especialmente en tecnología. En 2025, el 52 % de la inversión confirmada correspondió a empresas ya establecidas que ampliaron o modernizaron sus operaciones, mientras que el resto fueron nuevos proyectos, muchos de ellos ligados a innovación, inteligencia artificial, salud, agroindustria y descarbonización.

La presencia de más de 260 empresas multinacionales en el departamento es reflejo de esta tendencia. En los últimos 15 años, Invest Pacific ha acompañado cerca de 240 proyectos de inversión, contribuyendo a que el número de multinacionales se haya triplicado desde 2010. Hoy, el Valle del Cauca ocupa el tercer lugar en el Índice Departamental de Competitividad 2025 y se destaca entre los primeros departamentos en el pilar de sostenibilidad ambiental.

De cara a 2026, la agencia de promoción de inversión concentrará sus esfuerzos en atraer capital alineado con las demandas globales de innovación, tecnología y transición energética. La meta es concretar 23 proyectos de inversión, movilizar USD 290 millones y generar más de 2.120 empleos formales, consolidando al Valle del Cauca como un territorio estratégico para el desarrollo industrial sostenible, el comercio exterior y la descarbonización, con Cali como un nodo cada vez más relevante para empresas tecnológicas con vocación global.