Nuevo programa de Medicina en Uniguajira con enfoque intercultural en salud

En un contexto nacional donde la escasez de personal médico continúa siendo un desafío estructural, la Universidad de La Guajira anunció la creación de su programa de Medicina, avalado por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 017663 de agosto de 2025. Con un registro calificado por siete años y una admisión aproximada de 50 estudiantes por semestre, este nuevo programa busca responder a las necesidades de salud del departamento desde una perspectiva académica, social y culturalmente pertinente.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia ocupaba en 2018 el último lugar en densidad médica entre los países evaluados, con apenas 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes. Esta situación, que se mantiene como una de las más críticas de la región, tiene un impacto aún más profundo en territorios apartados como La Guajira, donde persisten enfermedades transmisibles, desnutrición infantil y problemas de salud reproductiva, pese a los esfuerzos en materia de infraestructura hospitalaria y cobertura de los últimos años.

La falta de personal en salud unida a las barreras geográficas y culturales han hecho que comunidades rurales e indígenas enfrenten mayores dificultades en el acceso a una atención oportuna y de calidad. En este escenario, la creación del programa de Medicina en Uniguajira constituye una apuesta estratégica por formar profesionales en el territorio, con pertinencia local y un compromiso directo con las realidades del departamento.

Una apuesta por la formación en territorio

El programa de Medicina de Uniguajira, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, es el resultado de un proceso de 15 años en el que la Universidad de Cartagena brindó acompañamiento como institución asesora. Paralelamente, Uniguajira consolidó alianzas estratégicas con los centros de salud del departamento, asegurando la integración entre lo académico y lo social. Este trabajo sostenido permitió madurar institucionalmente y, finalmente, alcanzar la aprobación del Ministerio de Educación Nacional.

“Este hecho marca un antes y un después en la historia académica del departamento. Han sido 15 años de construcción, aprendizaje y mejora continua, hasta consolidar una Facultad de Ciencias de la Salud con programas pertinentes que impactan el desarrollo regional”, afirmó Carlos Robles Julio, rector de la institución.

El plan de estudios contempla 286 créditos, superando el promedio nacional (alrededor de 280), lo cual lo ubica entre los programas con mayor carga académica del país y garantiza una formación médica integral. Asimismo, dispone de 20 escenarios de práctica clínica en hospitales y clínicas de la región, entre los que se destacan el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, el Hospital San José de Maicao y la IPSI Anashiwaya, con los cuales se asegura la articulación entre docencia y servicio. Estos espacios permitirán a los estudiantes formarse en contextos reales y enfrentar de manera temprana los retos propios de la salud pública regional.

Una Medicina con enfoque intercultural

Uno de los mayores distintivos del nuevo programa es su enfoque intercultural. El plan de estudios incluye formación en inglés y en la lengua wayuunaiki, con el propósito de fortalecer la comunicación en contextos pluriétnicos y ofrecer una atención culturalmente congruente. Esta innovación responde a la realidad guajira, donde la población indígena wayuu representa más del 40 % de los habitantes y demanda un modelo de atención respetuoso de sus prácticas y cosmovisiones.

“La interculturalidad constituye un pilar fundamental tanto del programa como de la estructura curricular. Nuestros médicos se formarán con sólidos conocimientos clínicos, pero también con la sensibilidad cultural que caracteriza a nuestra región”, explicó Surisaday Gutiérrez Alturo, directora del programa de Medicina.

Además del enfoque cultural, el componente investigativo y de atención primaria en salud permitirá que los futuros egresados contribuyan no solo al fortalecimiento del sistema hospitalario, sino también al desarrollo de programas de promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades en comunidades vulnerables. Con ello, el programa busca incidir directamente en la reducción de las brechas de inequidad en salud que afectan a la región.

Impacto regional y nacional

La creación del programa de Medicina en Uniguajira no solo amplía las oportunidades educativas para jóvenes guajiros y población indígena, sino que también posiciona a la institución como la universidad pública número 19 de Colombia en ofrecer este pregrado, y la quinta en la región Caribe. De esta manera, la universidad asume un papel de liderazgo en la formación de médicos con identidad territorial y vocación de servicio social.

“Este ha sido un proceso de más de 10 años que refleja el compromiso con las necesidades del pueblo guajiro. Hoy celebramos una noticia que nos llena de entusiasmo y esperanza”, expresó Martha Mulato Mejía, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El impacto del programa trasciende lo académico: se espera que contribuya al fortalecimiento del sistema de salud departamental y nacional, y que se convierta en un referente de formación médica intercultural en Colombia. Con este logro, la Universidad de La Guajira aporta también a la tercera línea de acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve enfoques multisectoriales para el mejoramiento de la salud pública.

“Muy buena noticia para La Guajira: por primera vez se formarán médicos y médicas en la universidad pública del departamento, la Universidad de La Guajira. Los jóvenes guajiros, conocedores de las necesidades de su territorio, serán los próximos profesionales de la medicina y gestores del cambio, al atender directamente a sus comunidades. El programa contará con más de 20 escenarios de práctica en hospitales, clínicas y centros de salud”, enfatizó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín.

La puesta en marcha del programa de Medicina, más allá de ampliar la oferta académica de la institución, representa una inversión social de largo plazo. Cada estudiante formado se convierte en una oportunidad de mejorar la calidad de vida de miles de personas y de garantizar que las comunidades guajiras, rurales e indígenas puedan ejercer plenamente su derecho a la salud. Así, la Universidad de La Guajira reafirma su compromiso histórico con el desarrollo de la región Caribe y con la transformación de las condiciones de vida de su gente.