On Vacation y el liderazgo que impulsó su crecimiento en el turismo

On Vacation se convirtió en una de las empresas más importantes del sector turismo en el país. Por más de dos décadas, la compañía hotelera ha trabajado por transformar la vida de sus clientes permitiéndoles llegar a diferentes destinos de Colombia y Latinoamérica. Su portafolio incluye planes todo incluido con diferentes facilidades de pago.

Actualmente, la compañía trabaja en diferentes frentes claves en el desarrollo de la industria del turismo a nivel nacional e internacional. Entre estos se encuentra el uso de nuevas tecnologías que favorezcan la experiencia de sus usuarios y la sostenibilidad en sus operaciones.

Laura Muñoz es la presidenta de On Vacation. En entrevista, la directiva explicó el presente y los planes a futuro de la compañía, así como su experiencia a cargo de una de las empresas referentes del turismo en el país, sus aprendizajes y puntos de vista.

¿Qué se siente tener el trabajo soñado de “poner al mundo de vacaciones”?

Es una responsabilidad grande y, al mismo tiempo, un privilegio. No solo nos encargamos de vender noches de hotel, sino de mover emociones, recuerdos, tiempo en familia y momentos de descanso. Muchas personas ahorran durante meses o incluso años para poder viajar. Saber que nosotros ayudamos a crear esos momentos felices para los colombianos es muy gratificante, pero también implica una gran responsabilidad, porque cualquier desalineación puede significar la frustración de no tener el viaje soñado. Entonces, es una mezcla de satisfacción y responsabilidad.

¿Cómo ha sido su proceso dentro de On Vacation y qué aprendizajes han marcado su liderazgo?

Ha sido uno de los procesos más enriquecedores en el sector turismo. Llevamos más de dos décadas en el mercado, lo que implica transformar cultura organizacional, disciplina y la forma en que convivimos con los destinos donde operamos. Estamos en regiones sensibles, como San Andrés, La Guajira y el Amazonas, y eso exige actuar con mucho respeto por el entorno, el ecosistema y las comunidades. Creo que el mayor aprendizaje ha sido precisamente ese intercambio con las comunidades: nosotros les entregamos oportunidades, pero ellos también nos enseñan muchísimo. A eso se suma una disciplina empresarial basada en la mejora continua y en el respeto por el entorno.

Hoy On Vacation está entre las tres marcas más queridas del turismo en Colombia. ¿Cómo lograron esa transformación?

Ha sido un trabajo de coherencia durante todos estos años. Hemos enfrentado momentos complejos, como la pandemia, el paro de pilotos, los cambios macroeconómicos o las situaciones sociopolíticas. A pesar de todo, siempre hemos protegido la inversión en vacaciones de los viajeros. Eso ha generado confianza. Además, diseñamos nuestros productos pensando en el colombiano: en su bolsillo, en su forma de pago y en cómo realmente logra planear unas vacaciones. Esa cercanía ha permitido construir una marca sólida, moderna y con identidad clara.

Hablemos del papel de las mujeres en esta transformación. Hoy vemos un liderazgo femenino muy importante en la compañía.

Llevo 25 años en la industria, y he visto cómo ha cambiado el panorama. Cuando empecé, la mayoría de los cargos directivos estaban ocupados por hombres y las mujeres casi no tenían espacios de decisión. Eso ha cambiado. Hoy muchas decisiones estratégicas en el turismo son tomadas por mujeres. Tenemos las mismas capacidades que los hombres: criterio, visión y capacidad de ejecución. Pero hay algo que nos caracteriza mucho, que es la sensibilidad para entender el entorno y las consecuencias de las decisiones. En turismo eso es muy importante, porque cada decisión puede impactar familias, comunidades o ecosistemas. En On Vacation tenemos un equipo diverso, con hombres y mujeres trabajando juntos, y esa combinación ha sido muy valiosa.

¿Cuál diría que es la “magia” de On Vacation, una marca tan visible en centros comerciales, medios y redes sociales?

La primera clave es ser una marca viva, cercana y presente. Tenemos la capacidad de conectar muchos canales al mismo tiempo: agencias de viaje, venta directa, venta digital y OTA. Pero detrás de eso hay una disciplina comercial enorme y una obsesión por entender al viajero colombiano: cómo paga sus vacaciones, cuánto tiempo tiene y a dónde quiere ir. También tenemos una fórmula especial: destinos disruptivos que volvemos accesibles. Por ejemplo, mucha gente pensaba que ir al Amazonas era muy complicado, casi como una expedición tipo Indiana Jones. Nosotros mostramos que es un destino accesible y cercano. Esa combinación de destinos únicos, accesibilidad y cercanía con el cliente es parte de nuestra magia.

El turismo está muy ligado a la sostenibilidad. ¿Cómo lograron convertirla en un pilar estratégico?

En nuestro caso, la sostenibilidad ha estado desde el origen de la compañía. Nacimos en destinos sensibles, como el Amazonas, San Andrés y La Guajira. Allí entendimos que el turismo puede ser un guardián del territorio. Donde hay turismo responsable se generan oportunidades y se protege el entorno. Somos una empresa de impacto y tenemos compromisos sociales, económicos y ambientales. Entre nuestros programas están iniciativas como “Estudia, viaja y trabaja” para jóvenes, un salón de costura para adultos mayores, centros de apoyo escolar para hijos de trabajadoras, brigadas de salud y programas de cuidado animal, entre otros.

Ese compromiso también los llevó a contar con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué significa para ustedes?

Es una validación muy importante. Que una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo vea valor en lo que hacemos confirma que vamos por el camino correcto. Además, ellos acompañan proyectos a largo plazo, así que exige tener una visión sólida de futuro. También nos abre puertas en conversaciones internacionales y nos ayuda a elevar nuestros estándares de sostenibilidad y servicio.

On Vacation también está apostando por la innovación. En Anato presentaron a Simón, su robot asistente virtual. ¿Cómo nació esta idea?

Simón es parte de una visión tecnológica que venimos trabajando desde hace varios años. Siempre quisimos tener un asistente virtual y ahora, con el avance de la inteligencia artificial y la robótica, estamos integrando esas tecnologías. Representa hacia dónde queremos ir como organización: ser más ágiles, más digitales y ofrecer nuevas formas de interacción con nuestros viajeros. Nos encanta la tecnología. Tenemos desarrollo interno de sistemas y un equipo de innovación muy fuerte. La robótica y la inteligencia artificial nos permiten trabajar de forma más divertida y eficiente.

¿Qué viene para On Vacation en materia de innovación en los próximos cinco años?

Queremos ser una compañía cada vez más inteligente en el uso de datos y la automatización. La idea es personalizar las experiencias. Por ejemplo, entender si alguien que viaja a La Guajira quiere descansar en la playa, conectar con la cultura wayuu o desconectarse completamente en el Cabo de la Vela. La tecnología nos ayudará a ofrecer experiencias más precisas y mejorar la operación interna. También queremos que la innovación conviva bien con nuestras comunidades y colaboradores, haciendo el trabajo más ágil y agradable.