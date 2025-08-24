Pensado para personas, creado para la vida: Exopulse de Ottobock llega a Colombia

Ottobock quiere dar a conocer la llegada a Colombia del Exopulse Mollii Suit. Foto: Cortesía Ottobock

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con más de 100 años de experiencia en desarrollo y fabricación de soluciones tecnológicas para personas con movilidad reducida y en condición de discapacidad, Ottobock se ha consolidado como un líder y referente en la industria de los dispositivos médicos.

Su portafolio incluye prótesis, órtesis y sillas de ruedas, y su enfoque se centra en el uso de la tecnología para cumplir su objetivo: empoderar a las personas devolviéndoles libertad, movilidad e independencia. Recientemente, han presentado su última innovación en la línea de neuromovilidad, con el dispositivo Exopulse Mollii Suit, capaz de cambiar la vida de personas de todas las edades.

Ottobock quiere dar a conocer la llegada a Colombia del Exopulse Mollii Suit, sus beneficios, función e impacto en el país con sus voceros: el doctor Juan Manuel Guevara, asesor clínico y médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación, y Derly Patricia Martínez, coordinadora de marketing, quienes hablaron con El Espectador.

¿Qué diferencia a Ottobock en su manera de integrar ciencia y humanidad en sus proyectos de innovación?

Para nosotros es fundamental entender las necesidades de las personas. El centro de nuestra operación es el paciente, y por eso buscamos brindar atención integral desde todos los aspectos. Trabajamos con profesionales de la salud, nos apoyamos en avances científicos y tecnológicos y, gracias a nuestra trayectoria, podemos decir que nuestras soluciones impactan positivamente, mediante la innovación, la vida de nuestros usuarios.

¿Qué es el Exopulse Mollii Suit?

Es un dispositivo asociado a la línea de neuromovilidad. Su propósito es intervenir de manera activa en pacientes, tanto niños como adultos, que presentan espasticidad, con el fin de mejorar el control de su movilidad.

La espasticidad es una condición clínica derivada de enfermedades como la esclerosis múltiple, parálisis cerebral, fibromialgia, entre otros. Este traje, desarrollado hace más de 15 años llega a Colombia y utiliza estimulación eléctrica personalizada en distintas zonas del cuerpo mediante electrodos para mejorar la movilidad, la independencia y los procesos de rehabilitación.

¿Cuál es el impacto del Exopulse Mollii Suit en la vida del paciente?

Mejora su independencia en las actividades básicas de la vida diaria, como el autocuidado y la marcha. Es una alternativa que ofrece calidad de vida no solo para el paciente, sino también para su red de apoyo.

¿Por qué es importante que este tipo de tecnologías lleguen a nuestro país?

Porque es una nueva tecnología que llega a Colombia, siendo el segundo país en tenerlo en Latinoamérica y el primero en Suramérica para estas patologías. Promueve la autonomía del paciente y mejora su calidad de vida, así como la de sus cuidadores. Por otra parte, el ingreso de estas tecnologías eleva el nivel técnico del país en la rehabilitación neurológica.

¿Cuáles son sus ventajas clínicas?

Tiene grandes beneficios. Mejora la movilidad en personas con espasticidad o alteración del control motor voluntario. Normalmente, estos pacientes acceden a centros de rehabilitación integral, pero mantener los logros obtenidos es difícil. Dispositivos como el Exopulse Mollii Suit permiten prolongar y mejorar los resultados desde casa. Esto permite liberar recursos en los centros de rehabilitación para nuevos pacientes.

¿Para qué patologías está indicado este traje?

Inicialmente para esclerosis múltiple y parálisis cerebral. Sin embargo, también puede ser útil en pacientes con espasticidad causada por otro tipo de patologías neurológicas, como fibromialgia y lesión medular incompleta. No obstante, es fundamental la valoración médica junto al equipo interdisciplinario para determinar si el paciente es apto o no para este nuevo dispositivo.

¿Cuál es la importancia de adoptar estas tecnologías en la rehabilitación?

Es fundamental. Este tipo de estimulación eléctrica no es invasiva y mejora la condición funcional del paciente. Además, puede complementar otros tratamientos sin generar contraindicaciones, incluso permitiendo reducir la dosis de medicamentos y las estancias hospitalarias. Es importante tener en cuenta que es necesario recibir rehabilitación temprana, ya que esto podría evitar el deterioro del paciente.

¿Cómo complementa este traje el tratamiento tradicional en pacientes con esclerosis múltiple o parálisis cerebral?

Este traje mejora la funcionalidad y mantiene una terapia constante, que puede usarse en el centro de rehabilitación o en casa. Esto se traduce en mayor independencia y una mejora en la calidad de vida.

¿Cómo funciona el traje y qué efectos tiene en el paciente?

Funciona a través de estimulación eléctrica terapéutica no invasiva. Genera impulsos en zonas específicas del cuerpo, controlando la espasticidad y mejorando la movilidad. Por ejemplo, cuando tomamos una taza de café, controlamos inconscientemente la fuerza y velocidad del movimiento. Estos pequeños cambios y mejoras son lo que hacen la diferencia en el resultado con el Exopulse. Este traje permite reactivar ese tipo de control, estimulando los músculos de forma coordinada.

¿Cuáles son los principales retos para implementar esta tecnología en un contexto como el colombiano?

Uno de los mayores desafíos es el proceso regulatorio que, aunque riguroso, es fundamental porque garantiza que los dispositivos médicos que lleguen al país cumplan con la reglamentación y los estándares más altos de calidad.

Otro reto importante es dar a conocer el dispositivo en el país y, asimismo, educar a los profesionales de la salud para que conozcan la tecnología, la prescriban correctamente y la integren en sus protocolos de rehabilitación. Esto implica un trabajo constante y de largo plazo.

¿Cuándo estará disponible este dispositivo en Colombia?

Será lanzado oficialmente en septiembre, durante el Congreso Colombiano de Medicina Física y Rehabilitación, en Pereira. Luego estará disponible en nuestra sede de Ottobock en Bogotá. Desde 2022 los pacientes nos han estado preguntando por él, y ahora podemos decir que ya está disponible y cumple con toda la normativa colombiana.

Si requiere información acerca del traje, puede escribir a: informacion@ottobock.com.co