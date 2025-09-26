PensarConOtros impulsa ciudadanía y democracia en 11 países de América Latina

En sus cinco años de existencia, #PensarConOtros ha recibido más de 2.800 postulaciones. Foto: Cortesía

El reto de construir ciudadanía y fortalecer la democracia en América Latina exige nuevas miradas, voces diversas y acciones colectivas que respondan a realidades complejas, como la migración, las desigualdades económicas, la desconfianza social y la desinformación.

Con esta convicción, SURA y la Fundación Bolívar Davivienda realizaron la 5ª edición de la convocatoria #PensarConOtros, una iniciativa que se consolida como plataforma de encuentro ciudadano y reflexión regional.

Este año la convocatoria se extendió a 11 países —Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay— y recibió más de 1.100 postulaciones de organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos que reconocen en este espacio una oportunidad para tejer redes y proponer soluciones conjuntas. Cada una de las iniciativas seleccionadas recibirá US$50.000 para su implementación a partir de 2026.

Un espacio para pensar con otros

Desde su creación, #PensarConOtros se plantea como algo más que una convocatoria de proyectos: es un laboratorio de ciudadanía que abre conversaciones entre actores diversos y fomenta la construcción de acuerdos en medio de la diferencia. La apuesta central está en reconocer que la democracia no se limita a procesos electorales, sino que también se construye en lo cotidiano, en la vida comunitaria y en las prácticas culturales.

“Los proyectos seleccionados demuestran que la democracia se construye en lo cotidiano, en la memoria compartida, en el cuidado mutuo y en el tejido social que se fortalece en nuestros barrios y comunidades. Lo que hemos encontrado son expresiones vivas de participación y pedagogías no tradicionales que nacen de las exigencias concretas de cada entorno. Con Pensar con Otros apostamos por iniciativas que informan mejor, conectan diferencias, promueven diálogo y transforman realidades desde los territorios”, afirma María Mercedes Barrera, gerente de Comunicaciones y Desarrollo Sostenible de Grupo SURA.

Por su parte, Fernando Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar Davivienda, resalta: “Desde la Fundación Bolívar Davivienda, celebramos con entusiasmo nuestra participación en la alianza con Grupo SURA en la convocatoria #PensarConOtros2025. Escuchar las voces de 11 países de América Latina ha sido un ejercicio poderoso de confianza y diversidad: comunidades, jóvenes y organizaciones que, al compartir sus visiones, nos recuerdan que la democracia se fortalece cuando se construye desde las diferencias y los consensos”.

Tres ejes para transformar

Los proyectos seleccionados este año se concentran en tres categorías:

1. Formación para una ciudadanía mejor informada: iniciativas que promueven contenidos y metodologías pedagógicas para fortalecer una ciudadanía crítica, consciente y participativa.

2. Migración, ciudadanos en tránsito por Latinoamérica: propuestas que dignifican la experiencia de las personas migrantes y promueven comunidades de acogida e inclusión.

3. La voz de la juventud: proyectos que amplifican el pensamiento crítico y las propuestas de los jóvenes como actores centrales en la construcción de sociedades democráticas.

Estos ejes se suman a un recorrido que, en sus cinco años de historia, ha dejado aprendizajes valiosos y una huella creciente en la región.

La importancia de una ciudadanía activa

En este tiempo, #PensarConOtros ha recibido más de 2.800 postulaciones y ha acompañado la implementación de 29 proyectos en distintos países. A lo largo de este recorrido, el programa ha demostrado que existe una ciudadanía activa —a veces silenciosa, pero constante— que se construye desde las calles, los barrios y las veredas.

De estas experiencias emergen pedagogías no tradicionales, redes de voluntariado, movimientos comunitarios y expresiones culturales que, aunque no siempre se nombren como procesos democráticos, fortalecen la confianza social y el sentido de lo público. En estas narrativas abundan palabras como memoria, identidad, cuidado, respeto, infancia y conocimiento, evidenciando que la democracia también se nutre de dimensiones sociales y culturales, no solo institucionales.

Un llamado a seguir pensando con otros

Los organizadores destacan que #PensarConOtros refleja una radiografía viva de Latinoamérica, donde conviven retos y esperanzas. La violencia sigue siendo un obstáculo para la participación plena, pero al mismo tiempo surgen iniciativas que apuestan más por la construcción que por la protesta, y que parten de una convicción compartida: no esperar a que otros resuelvan lo que duele, sino actuar colectivamente.

Con esta quinta edición, #PensarConOtros reafirma su papel como puente para reconocer la diversidad, promover el diálogo y fortalecer la democracia desde lo local hasta lo regional. Más que una convocatoria, es un recordatorio de que pensar con otros es un acto de ciudadanía y una práctica necesaria para transformar a la región.

En un continente marcado por desigualdades, migraciones y tensiones políticas, pensar con otros no es solo una opción: es el camino para sostener y revitalizar la democracia.