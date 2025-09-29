Perito de accidentes de tránsito y reconstrucción de accidente de tránsito

NBI S.A.S. ha desarrollado procesos robustos que permiten iluminar la verdad de los hechos, incluso cuando los informes oficiales dejan lagunas. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

NBI S.A.S, afirma que en un país donde los siniestros viales son una constante, contar con información técnica rigurosa puede ser la diferencia entre recibir justicia o quedar librado a la especulación. En Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó incrementos en las cifras de víctimas, lo que evidencia que los accidentes no son episodios aislados sino crisis permanente.

Para las víctimas, sus familias y los abogados que buscan esclarecer los hechos y obtener justicia, hay una figura clave en cualquier proceso: el perito en reconstrucción de accidentes de tránsito.

En Colombia, una de las entidades con mayor reconocimiento en este campo es NBI S.A.S., que se ha destacado por su experiencia en investigación técnico-científica. Gracias a esa trayectoria, ha respaldado numerosos casos con dictámenes periciales rigurosos y bien fundamentados.

¿Cuál es la finalidad del peritaje de accidentes de tránsito?

El objetivo principal de un peritaje de accidentes de tránsito es reconstruir los hechos con base en evidencia física, leyes de la física y criterios técnicos, para determinar cómo, cuándo y por qué ocurrió el siniestro. Este informe se convierte en una prueba objetiva (dictamen pericial) que puede presentarse en procesos judiciales o administrativos.

La reconstrucción permite conocer la dinámica del choque: velocidades, trayectoria, puntos de impacto, tiempos de reacción, condiciones de la vía, visibilidad, frenadas, y otros factores físicos involucrados.

En el caso de NBI S.A.S., su servicio de reconstrucción de accidentes combina análisis documental, inspección del sitio de los hechos, levantamientos topográficos, uso de software especializados (como RACCT y Vista FX) y animaciones en 3D para mostrar el pre-impacto, impacto y post-impacto e incluso tecnología de vanguardia para la extracción de datos del módulo ACM de los vehículos involucrados.

Rol del perito de accidentes de tránsito y cómo puede ayudarte

El perito es quien:

Analiza evidencia física: marcas en la vía, deformaciones de los vehículos, huellas, restos materiales.

Realiza inspección en sitio: fijación topográfica, registros fotográficos, evaluaciones geográficas y geométricas.

Estudia documentos: informe policial (IPAT), historial clínico, actas de inspección, fotografías, experticias de vehículo.

Usa software y modelos técnicos: aplicar fórmulas físicas, simulaciones, reconstrucción en 2D/3D.

Sustenta el dictamen ante jueces o fiscales: comparece en audiencias, responde preguntas sobre su metodología y conclusiones.

Cuando contratas un perito profesional, obtienes:

Riesgos y desventajas de no contar con un perito

Un dictamen técnico imparcial y creíble.

Apoyo para fundamentar tus reclamaciones ante aseguradoras.

Base sólida en demandas civiles o denuncias penales.

Transparencia frente a informes de tránsito oficiales que podrían tener omisiones o imprecisiones.

Mayor capacidad de negociación, pues tu caso tiene respaldo técnico contundente.

No contratar un perito o recurrir a uno sin idoneidad puede conllevar:

Que tu caso se base únicamente en versiones policiales o testimoniales, con vacíos técnicos.

Que las aseguradoras rechacen reclamaciones por falta de pruebas.

Que un juez descarte tus argumentos por carecer de soporte técnico.

Que se confunda la dinámica real del accidente (por ejemplo, velocidades, trayectorias) con hipótesis poco fundamentadas.

Pérdidas económicas, reparación insuficiente y falta de justicia para las víctimas.

En esencia: sin una reconstrucción bien sustentada, tu posición jurídica queda vulnerable frente a la otra parte, la aseguradora o el Estado.

NBI S.A.S. ha desarrollado procesos robustos que permiten iluminar la verdad de los hechos, incluso cuando los informes oficiales dejan lagunas. La tecnología con drones, levantamientos topográficos de alta precisión, software como RACCT y Vista FX y la experiencia de sus peritos le otorgan un respaldo técnico difícil de refutar.

¿Vale la pena asumir el riesgo de enfrentarse sin un perito? ¿De dejar tu caso en manos de conjeturas?

Para más información comuníquese con info@nbi.com.co