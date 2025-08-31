Plataforma Cobre activa Bre-B y revoluciona los pagos empresariales en segundos

José Gedeón, CEO de Cobre. Foto: Cortesía

Con la llegada de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, Colombia entra en una nueva etapa de modernización financiera. Diseñado para permitir transferencias interbancarias en segundos, disponibles las 24 horas del día y sin importar el banco de origen o destino, este sistema nació con un enfoque en las personas naturales, pero su potencial en el mundo empresarial es aún mayor.

En este escenario, Cobre, plataforma líder en pagos inmediatos para empresas en Latinoamérica, marca un hito al convertirse en la primera “fintech” en habilitar Bre-B para compañías. Con ello abre la puerta a dos grandes transformaciones: la posibilidad de realizar desembolsos instantáneos hacia usuarios finales, y la integración de cobros inmediatos en los procesos de “checkout” de comercios electrónicos, billeteras digitales, “marketplaces” y plataformas SaaS.

La propuesta de valor es clara: Cobre permite a las compañías enviar dinero en menos de 20 segundos, un cambio con impacto directo en industrias como las fintechs de crédito, que ahora pueden desembolsar préstamos de manera instantánea; las billeteras digitales, que habilitan retiros inmediatos; el sector de juegos en línea y apuestas, que encuentra una vía más rápida y segura para pagar premios; o los pagos internacionales, que ahora pueden acreditarse de forma inmediata en Colombia sin importar el banco ni el horario. El proceso es sencillo: el usuario solicita un retiro en la app o plataforma, ingresa su llave Bre-B como identificador único y, en segundos, recibe el dinero en su cuenta bancaria.

Para las empresas, esta inmediatez no solo se traduce en eficiencia operativa, sino también en una ventaja competitiva: mayor conversión, más ventas y fidelización de clientes. Una compañía que logra entregar el dinero justo cuando el usuario lo solicita no solo resuelve una necesidad puntual, sino que construye lealtad frente a competidores que aún dependen de procesos lentos o con horarios restringidos.

Cobros digitales sin fricción

El otro gran frente de transformación está en los cobros digitales. El comercio electrónico en Colombia ha crecido de forma sostenida, pero todavía enfrenta un obstáculo clave: la fricción en el proceso de pago. Con la integración de Bre-B a través de Cobre, el checkout digital se vuelve inmediato. El cliente puede generar una llave Bre-B dinámica o escanear un código QR desde su aplicación bancaria; la confirmación se procesa en segundos y el dinero llega directamente a la cuenta del comercio, con conciliación automática y trazabilidad total.

Esto elimina dos problemas históricos: la espera de varios días para la acreditación de fondos y la necesidad de conciliaciones manuales. Para los comercios, significa liquidez inmediata y control total de cada operación; para los clientes, rapidez, confianza y una experiencia sin fricciones. Los casos de uso son claros: un marketplace reduce el abandono al usuario en el proceso de pago, una plataforma de suscripción asegura la continuidad del servicio gracias a pagos conciliados automáticamente, y una empresa de servicios públicos puede reducir la mora ofreciendo a sus clientes la posibilidad de pagar facturas de manera inmediata.

La modernización de la infraestructura de pagos en Colombia apenas comienza, pero con la llegada de Bre-B y su habilitación empresarial a través de Cobre, el futuro de las transacciones financieras se perfila con cuatro atributos que ya se vuelven indispensables: rapidez, seguridad, disponibilidad y control total en cada operación.