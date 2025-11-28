Pony Malta convierte récords deportivos en arte y acciones para celebrar campeones

Un piano de 390 kg, el mismo peso que levantó el medallista Jeison López en su último campeonato mundial. Foto: Cortesía

Pony Malta anunció el lanzamiento de UNVISIBLE RECORDS, una iniciativa cultural que lleva los récords oficiales del deporte colombiano al terreno del arte y el uso de los medios como parte del mensaje, con el objetivo de hacerlos visibles, comprensibles e inspiradores para todos.

La marca le rinde homenaje a los atletas que han marcado la historia del país, transformando sus logros en instalaciones que permiten dimensionar, desde el espacio público y los sentidos, la magnitud del esfuerzo detrás de cada récord.

Un piano de 390 kg, el mismo peso que levantó el medallista Jeison López en su último campeonato mundial —imponiendo un nuevo récord mundial en halterofilia—. En las calles, dos vallas separadas por 66,70 metros replicaron la distancia alcanzada por Flor Denis Ruiz en su lanzamiento de jabalina; mientras que un paradero ubicado a 12,01 metros de una valla reprodujo el récord parapanamericano de Mauricio Valencia en lanzamiento de bala.

Los récords también llegaron a la radio: una cuña de 10,49 segundos permitió escuchar y dimensionar la velocidad con la que Esteban Díaz rompió el récord nacional de los 100 metros planos.

“Con UNVISIBLE RECORDS queremos hacer visibles los logros oficiales de nuestros deportistas y reconocer su talento de una forma diferente, tangible y cercana. Estos atletas encarnan el espíritu de esfuerzo, constancia y superación que inspira a toda una generación. En Pony Malta creemos que cuando el talento y la pasión se hacen visibles, todo un país se inspira”, afirmó Álvaro de Luna, vicepresidente de Marketing de Bavaria.

Con esta acción, Pony Malta une el arte, la cultura y el deporte para transformar los datos en emoción colectiva, honrando a los atletas que inspiran a seguir adelante y demostrando que la verdadera fuerza nace de la perseverancia.

Además, invita a todos a conocer las historias completas de estos deportistas en el PonyCast, el podcast oficial de Pony Malta, donde cada episodio profundiza en los retos, logros y momentos que han marcado su camino hasta volverse campeones mundiales del deporte, dejando el nombre del país en lo más alto.

