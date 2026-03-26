¿Por qué jugar por los USD 166 millones del Powerball este sábado?

Afortunadamente para los colombianos, es posible participar en línea a través de plataformas como LottoGiant. Foto: Cortesía

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Si hay un sorteo de lotería que no necesita presentación, es el Powerball. Esta favorita estadounidense se ha convertido en una sensación global, atrayendo a jugadores ansiosos por ganar enormes premios una y otra vez. Ha otorgado algunos de los mayores premios en la historia, incluido el extraordinario jackpot de USD 2,04 mil millones en noviembre de 2022.

La lotería estadounidense Powerball sorteará este sábado USD 166 millones, equivalente a más de COP 614 mil millones.

Afortunadamente para los colombianos, es posible participar en línea a través de plataformas como LottoGiant. De hecho, varios extranjeros ya han ganado premios utilizando el servicio, embolsándose montos de entre 10.000 y 30 millones de dólares.

Tu vida podría cambiar este sábado. El premio más grande del mundo está esperando por ti. La pregunta no es “¿y si gano?”, sino “¿y si no lo intento?”

¿Es legal jugar Powerball desde Colombia?

Está totalmente permitido jugar al Powerball desde Colombia. Las leyes de EE. UU. no imponen restricciones a la concesión de premios de lotería de EE. UU. a extranjeros, lo que valida la participación en línea en las loterías desde Colombia.

Cómo jugar Powerball en línea con LottoGiant

Participar es muy sencillo. Solo entra a la página de Powerball en LottoGiant, elige tus cinco números principales y el número adicional, crea tu cuenta gratuita y confirma la compra.

Una vez confirmado el pedido, el equipo de la oficina local de LottoGiant en Estados Unidos compra el boleto oficial de Powerball a tu nombre y sube una copia escaneada directamente a tu cuenta para que puedas verlo cuando quieras.

Con presencia en más de 20 países, LottoGiant ofrece atención al cliente en español las 24 horas del día, para que tu experiencia sea fácil, segura y sin complicaciones.

¿Cómo puedo adquirir mis premios de Powerball?

Si ganas premios de menos de USD 600, el dinero se depositará directamente en tu cuenta bancaria. Si ganas un premio mayor de Powerball, la empresa cubrirá todos los gastos de tu viaje para recibir el premio, y no tendrás que preocuparte por nada.

¡Tienes la seguridad de que el premio es 100 % tuyo! - LottoGiant no cobra ninguna comisión.

Con 24 años de historia, LottoGiant ha construido una reputación que habla por sí misma: más de 130 millones de dólares pagados a más de 9 millones de boletos ganadores de todo el mundo.

No dejes pasar esta oportunidad

La pregunta no es “¿y si gano?”, sino “¿y si no lo intento?”.

Tu vida podría cambiar este sábado. El premio más grande del mundo está esperando por ti. No te quedes por fuera de esta oportunidad histórica.

Juega ahora en la Powerball y empieza a planear tu futuro multimillonario.

Tarnelux Holdings Limited opera el LottoGiant.net. Tarnelux Holdings Limited cuenta con licencia y está regulada en Tobique First Nation por la Tobique Gaming Commission. número de licencia 0000085, emitida el 10/07/2025. 18+. El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juega con responsabilidad. Para obtener más información, visite lottogiant.net/responsable-gaming/