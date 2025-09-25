Logo El Espectador
POS Gastrobar: la solución que revoluciona la gestión de restaurantes en Colombia

Agilizar pedidos, controlar propinas y optimizar la rotación de mesas ya es posible con la nueva herramienta tecnológica de Siigo diseñada específicamente para el sector gastronómico en el país.

Redacción Especiales
25 de septiembre de 2025 - 08:47 p. m.
El producto está diseñado para el empresario gastronómico, ayudándole a enfocarse en lo más importante: atender y deleitar a sus clientes.
Foto: Getty Images
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el subsector de alojamiento y servicios de comida en Colombia registró un crecimiento de 1,4 % recientemente. Con más de 180.000 restaurantes, bares y cafeterías en operación, la necesidad de soluciones eficientes que fortalezcan la atención al cliente y mejoren la rentabilidad es cada vez mayor.

Hasta ahora, la mayoría de los puntos de venta (POS) disponibles en el mercado eran genéricos y no respondían a las dinámicas propias de la gastronomía, como los errores en la toma de pedidos, la falta de control sobre propinas o la dificultad para organizar la rotación de mesas.

Una solución hecha a la medida

Consciente de este panorama, Siigo lanzó POS Gastrobar, un software especializado que permite a los meseros ingresar pedidos de forma ilimitada y en segundos, visualizar en tiempo real la ocupación de mesas y enviar comandas rápidas y precisas a cocina, reduciendo errores y tiempos de espera. De esta manera, esta solución mitiga el despiste o descuido del mesero, facilitándole que, desde la misma conversación con el cliente en mesa, él pueda marchar el pedido a la cocina ahorrando desplazamientos y olvidos en el camino.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

  • Control detallado de propinas.
  • Informes avanzados de ventas, horarios de mayor demanda y auditoría.
  • Facturación electrónica y cierre de caja integrados.
  • Gestión de combos y recetas.

“Siigo POS Gastrobar está diseñado para que el empresario se concentre en lo que realmente importa: deleitar a sus clientes y hacer crecer su negocio, mientras la tecnología se encarga del control, la rapidez y la organización”, afirmó Esteban Téllez, CRO de Siigo.

Planes y precios

  • POS Gastrobar Pro: $99.993/mes o $1.199.920/año (con descuento especial para clientes nuevos).
  • POS Gastrobar Pro+ Premium: $239.189/mes o $2.870.270/año (incluye funciones integradas y opciones adicionales).

Con este lanzamiento, Siigo ratifica que es un gran aliado estratégico para los empresarios colombianos y ahora también para los del sector gastronómico.

Aquí puede encontrar más información.

Por Redacción Especiales

