POS Gastrobar: la solución que revoluciona la gestión de restaurantes en Colombia

El producto está diseñado para el empresario gastronómico, ayudándole a enfocarse en lo más importante: atender y deleitar a sus clientes.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el subsector de alojamiento y servicios de comida en Colombia registró un crecimiento de 1,4 % recientemente. Con más de 180.000 restaurantes, bares y cafeterías en operación, la necesidad de soluciones eficientes que fortalezcan la atención al cliente y mejoren la rentabilidad es cada vez mayor.

Hasta ahora, la mayoría de los puntos de venta (POS) disponibles en el mercado eran genéricos y no respondían a las dinámicas propias de la gastronomía, como los errores en la toma de pedidos, la falta de control sobre propinas o la dificultad para organizar la rotación de mesas.

Una solución hecha a la medida

Consciente de este panorama, Siigo lanzó POS Gastrobar, un software especializado que permite a los meseros ingresar pedidos de forma ilimitada y en segundos, visualizar en tiempo real la ocupación de mesas y enviar comandas rápidas y precisas a cocina, reduciendo errores y tiempos de espera. De esta manera, esta solución mitiga el despiste o descuido del mesero, facilitándole que, desde la misma conversación con el cliente en mesa, él pueda marchar el pedido a la cocina ahorrando desplazamientos y olvidos en el camino.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

Control detallado de propinas.

Informes avanzados de ventas, horarios de mayor demanda y auditoría.

Facturación electrónica y cierre de caja integrados.

Gestión de combos y recetas.

“Siigo POS Gastrobar está diseñado para que el empresario se concentre en lo que realmente importa: deleitar a sus clientes y hacer crecer su negocio, mientras la tecnología se encarga del control, la rapidez y la organización”, afirmó Esteban Téllez, CRO de Siigo.

Planes y precios

POS Gastrobar Pro: $99.993/mes o $1.199.920/año (con descuento especial para clientes nuevos).

POS Gastrobar Pro+ Premium: $239.189/mes o $2.870.270/año (incluye funciones integradas y opciones adicionales).

Con este lanzamiento, Siigo ratifica que es un gran aliado estratégico para los empresarios colombianos y ahora también para los del sector gastronómico.

