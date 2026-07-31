Prepare a su empresa para el fenómeno de El Niño y evite interrupciones eléctricas

El acompañamiento técnico marca la diferencia en un proyecto de respaldo energético. Foto: Cortesía Energía y Potencia S.A.S

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El fenómeno de El Niño plantea un reto para empresas de todo tipo. Un posible corte del suministro de energía como consecuencia de una ausencia de lluvias puede frenar la operación de estas organizaciones, generando pérdidas y poniendo en riesgo su continuidad.

En entrevista, Germán Castaño, gerente general de Energía y Potencia S.A.S, y Francisco Restrepo, gerente comercial, hablan sobre los riesgos de la dependencia de la red eléctrica en tiempos de fenómenos que pueden poner en jaque la matriz energética, como El Niño.

¿Cómo influye el fenómeno de El Niño en el suministro de energía eléctrica en Colombia?

El fenómeno climático de El Niño tiene varias características, pero la principal es la ausencia de agua, es decir, la falta de lluvias y de precipitaciones. En Colombia, donde gran parte de la energía se genera con agua de los embalses, el fenómeno de El Niño reduce su nivel y limita la capacidad de generación. Aunque el país ha avanzado en fuentes como la energía térmica, solar y eólica, más del 80 % de la electricidad sigue dependiendo de las hidroeléctricas, por lo que el riesgo de afectaciones en el suministro continúa siendo alto.

¿Cuáles son los sectores económicos más vulnerables cuando se presentan fallas o restricciones en la red eléctrica?

Cuando hay una interrupción del suministro, ningún sector está completamente exento. Hay sistemas de refrigeración, mantenimiento y equipos que no pueden detenerse, porque volver a ponerlos en operación es muy costoso y las pérdidas económicas son altas. Hoy existe una tendencia muy fuerte hacia los “data centers”, que consumen energía de manera permanente. Tampoco se puede olvidar a los hogares. Muchas personas trabajan desde casa y una vivienda sin energía no solo significa quedarse sin comida refrigerada, sino también sin internet y sin posibilidad de trabajar. Hay que sumar el crecimiento de los vehículos eléctricos, las motos y las patinetas eléctricas. Si no hay energía, tampoco hay cómo cargarlos. El impacto de un corte hoy es mucho más crítico que hace algunos años.

¿Cuáles son las principales consecuencias operativas y económicas para una empresa que depende exclusivamente de la red eléctrica?

Eso es gravísimo, porque una empresa que depende únicamente de la red eléctrica simplemente se detiene. Muchas veces se piensa que el problema es solo quedarse sin energía, pero en muchos procesos también significa quedarse sin agua. Un ejemplo sencillo es un edificio: si se va la energía, dejan de funcionar los ascensores y también el sistema de bombeo de agua. Además, hay una gran cantidad de sistemas que dependen de la electricidad y de los que solo somos conscientes cuando dejan de funcionar. Solo vamos a entender el nivel de dependencia que tenemos de la energía cuando enfrentemos una interrupción prolongada.

¿Qué errores suelen cometer las organizaciones al prepararse para eventos como el fenómeno de El Niño o posibles interrupciones del servicio?

El principal error es esperar a que llegue el problema. Uno de los errores más comunes es esperar a que ocurra una contingencia para buscar una solución. Eso obliga a tomar decisiones apresuradas y, en muchos casos, a comprar equipos sin evaluar si realmente responden a las necesidades de la empresa. También es frecuente priorizar el precio sobre la calidad, lo que puede generar mayores costos por una mala elección o una instalación inadecuada.

¿Qué tan importante es contar con una planta eléctrica como parte de un plan de continuidad del negocio, incluso si los cortes no son frecuentes?

Contar con una planta eléctrica sigue siendo una de las mejores alternativas dentro de un plan de continuidad. Los cortes de energía son impredecibles y un daño en la red puede ocurrir en cualquier momento. Su gran ventaja es que la respuesta es inmediata. Estos equipos trabajan con sistemas de transferencia automática que, cuando detectan la ausencia de energía de la red, ponen en funcionamiento la planta casi de inmediato. Hay otras tecnologías que han avanzado muchísimo, como la energía solar o la eólica, y funcionan muy bien. Pero cuando se necesita una respuesta inmediata y un respaldo continuo, la planta eléctrica sigue siendo la solución más eficiente.

¿Cómo puede una empresa determinar qué tipo de planta eléctrica necesita?

No existe una única respuesta. Cada empresa tiene necesidades diferentes. Un error común es elegir una planta eléctrica solo con un cálculo básico o por lo que se encuentra en internet. Cada empresa tiene necesidades distintas, por lo que es necesario analizar las cargas, la eficiencia del sistema y los procesos que deben seguir operando durante una contingencia. Solo así es posible definir el equipo adecuado.

¿Qué otras estrategias recomiendan para fortalecer la resiliencia energética de una empresa?

Las empresas tienen que empezar por un estudio de eficiencia energética. Ya no es un discurso; es una necesidad. Ese análisis permite entender cuánto consume la empresa, qué procesos son críticos y cuáles deben mantenerse operando. A partir de ahí se pueden evaluar distintas alternativas. No todo se resuelve con una planta convencional. Hoy existen sistemas híbridos que combinan plantas eléctricas, bancos de baterías y energía solar, permitiendo soluciones mucho más eficientes. El estudio de eficiencia energética permite evaluar costos, beneficios, continuidad operativa y la mejor alternativa para cada caso.

¿Qué tendencias están marcando el mercado de las soluciones de respaldo energético en Colombia?

La principal tendencia son los sistemas híbridos. Hoy muchas empresas y hogares están combinando energía solar, red eléctrica, baterías y plantas eléctricas. La energía solar ya no se ve solo como una solución para lugares aislados, ahora se integra con la red y permite cubrir una parte importante del consumo eléctrico. Hay una tendencia hacia el almacenamiento de energía mediante baterías, que probablemente será uno de los grandes negocios de los próximos años.

¿Qué recomendaciones daría a las empresas que quieren prepararse desde ahora para minimizar el impacto de un posible fenómeno de El Niño o futuras contingencias?

Es fundamental que las organizaciones se asesoren bien y encuentren un partner dispuesto a hacer un análisis serio de sus necesidades. Ese acompañamiento técnico es lo que realmente marca la diferencia en un proyecto de respaldo energético. La principal recomendación es no esperar a que llegue el problema. Hay que sentarse, analizar el proyecto con calma y planificar la inversión. Estos sistemas pueden implementarse de forma gradual. Esperar a una crisis para buscar una planta eléctrica suele traducirse en decisiones apresuradas y mayores costos. Además, incluir medidas de eficiencia energética es clave, ya que muchos equipos antiguos consumen mucho más que las tecnologías actuales. Al final, la energía debe verse como un recurso estratégico para cualquier empresa.