Programa de Arquitectura de la Universidad de América recibe Acreditación de Alta Calidad

Uno de los valores más sólidos del programa radica en los indicadores de impacto socioeconómico de su comunidad de graduados. / Fotos: Cortesía Universidad de América. Foto: Cortesía U. de América

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A través de la Resolución No. 015799 del 9 de junio de 2026, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la Acreditación en Alta Calidad por seis años al programa de Arquitectura de la Universidad de América, el cual se ofrece en modalidad presencial en Bogotá. De igual forma, la cartera renovó de oficio su registro calificado por siete años.

El reconocimiento se dio luego del concepto favorable emitido por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), que destacó el proceso de fortalecimiento académico desarrollado por el programa en los últimos años. La propuesta formativa de la universidad integra la enseñanza tradicional de la arquitectura con enfoques contemporáneos relacionados con la sostenibilidad, la preservación del patrimonio, el desarrollo urbano y la responsabilidad social.

Legado que conecta con el patrimonio de Bogotá

El programa de Arquitectura de la Universidad de América tiene 69 años de trayectoria. Mantiene una conexión directa con la historia de la capital del país, ya que sus primeros espacios académicos estuvieron ubicados en edificaciones coloniales del centro histórico de Bogotá. Estas edificaciones hoy son reconocidas como bienes patrimoniales, como la Casa de los Derechos del Hombre (Museo de Trajes) y la Casa del Ciudadano Eduardo Santos.

Sobre esa base histórica, la institución fortaleció un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje práctico y el desarrollo de proyectos reales. La metodología de taller y el uso de laboratorios especializados, tales como los de Creación Digital y Arquitectura de Materiales, hacen parte de la formación técnica y proyectual de los estudiantes.

Cifras que reflejan alta empleabilidad y proyección profesional

Uno de los valores más sólidos de este programa radica en los indicadores de impacto socioeconómico de su comunidad de graduados:

Empleabilidad: el 71 % de los egresados del programa se encuentra laboralmente activo en el sector.

Contratación estable y emprendimiento: de los egresados vinculados, el 59 % cuenta con un contrato laboral a término indefinido; un 20 % se desempeña mediante prestación de servicios; un 10 % posee contratos a término fijo y un destacado 10 % ya lidera sus propias empresas dentro del sector.

Transformación de vida: el 64 % de los profesionales formados afirma con orgullo que la educación recibida en la universidad fue un factor determinante para mejorar su calidad de vida.

Arquitectos detrás de proyectos emblemáticos

Los egresados de la Universidad de América han desempeñado un papel destacado en distintos proyectos que han dejado huella en el paisaje cultural y urbano del país. Profesionales formados en la institución han participado en procesos de restauración e intervención patrimonial en escenarios como el Teatro Colón de Bogotá y el Teatro Santa Marta.

De igual forma, el diseño arquitectónico y artístico de la nueva Catedral de Sal de Zipaquirá fue desarrollado por un egresado de esta universidad. Otros graduados han ocupado cargos como curadores urbanos en diferentes regiones del país y han participado en proyectos institucionales, como el diseño del Auditorio Outdoor “Nuevo Odeón”, ubicado en el EcoCampus de los Cerros.

Investigación de vanguardia y proyección internacional

El componente de producción científica e internacionalización se ha convertido en un motor fundamental para el programa y la Facultad:

Excelencia en MinCiencias: el programa cuenta con el respaldo del grupo de investigación “Territorio y Habitabilidad”, clasificado en la máxima categoría A de MinCiencias, el cual registra una sólida producción académica que incluye 9 artículos, 3 libros y 17 obras de creación.

Fortalecimiento de la cultura investigativa: la participación de los estudiantes en semilleros de investigación experimentó un crecimiento significativo, al pasar de 18 semilleros en 2021 a más de 40 semilleros activos durante el periodo analizado por el CNA.

Alianzas globales en sostenibilidad: destacan proyectos internacionales como “Derivas”, que ha movilizado a 62 estudiantes y docentes mediante cooperación académica con universidades de México y Argentina, y el proyecto “Espacio BIO”, una alianza estratégica con la Universidad de Talca, en Chile, orientada al fomento de la construcción sostenible.

Fortalecimiento académico y bienestar estudiantil

Actualmente, el programa cuenta con 25 profesores de tiempo completo; la mayoría posee formación de maestría y doctorado. Vale la pena señalar que esta planta docente ha sido uno de los factores mejor valorados dentro del proceso de acreditación.

La universidad también destacó que la tasa de graduación acumulada del programa alcanza el 38,65 %, por encima del promedio nacional en educación superior profesional. A esto se suma el trabajo del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIACUA), que ofrece acompañamiento psicológico, tutorías académicas y apoyos socioeconómicos a los estudiantes.

Con esta acreditación y el fortalecimiento de su infraestructura en el EcoCampus de los Cerros, la Universidad de América busca consolidar su apuesta por la formación de arquitectos capaces de responder a los desafíos urbanos y ambientales de las ciudades del futuro.

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