¿Qué hay detrás de un Mundial? El Bosque analiza desde las ciencias políticas y jurídicas

Karolina Baquero Puerta, Andrés Peña Galindo y Felipe Higuera-Angulo durante el conversatorio. Foto: El Espectador

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Cuando se habla de un Mundial de Fútbol la conversación suele girar en torno a los jugadores, los goles y la emoción de la competencia, pero en esta ocasión, desde la Universidad El Bosque se abrió un espacio para analizar cómo un evento deportivo trasciende las canchas y se convierte en un escenario de movilidad internacional, construcción de identidades, diplomacia, turismo, negocios y proyección de imagen país.

Y desde una mirada 360 desde las relaciones internacionales, las migraciones, los conflictos, entre otros, estos tres expertos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas analizaron, debatieron, y dieron sus diferentes puntos de vista sobre lo que implica un evento de esta magnitud. Este Facebook Live contó con la participación de Felipe Higuera-Angulo, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y líder del Programa de Relaciones Internacionales; Karolina Baquero Puerta, profesora asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, vinculada al Programa de Derecho; y Andrés Peña Galindo, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y docente del Programa de Relaciones Internacionales.

“El mundial es una plataforma muy bonita para mostrarnos que las relaciones internacionales son muchísimo más complejas, vemos dinámicas de intercambio de camisetas, de canticos o bailes que muestran la idiosincrasia de un país”, explicó Peña Galindo.

Este Facebook Live, que puede revivir en las plataformas de El Espectador, sirvió para entender que detrás de cada partido existe una compleja red de relaciones políticas, económicas, culturales y sociales que conecta a gobiernos, empresas, organizaciones y millones de personas alrededor del mundo y que contó con la mirada académica de la Universidad El Bosque, en especial de los docentes que hacen parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

“Este tipo de eventos sirven para entender al estado no solo como un actor político, sino que vemos cómo las selecciones muestran también representan un país, un símbolo, todos vienen a reflejar más allá de los escenarios políticos como interactuamos entre naciones, desde lo político como también desde las migraciones, las validaciones jurídicas para ingresar o no a un país, de alguna manera todo está conectado”, explicó Baquero.

El Mundial de la FIFA 2026, que vive sus primeras jornadas y que tiene como anfitriones a Canadá, México y Estados Unidos, representa una oportunidad excepcional para analizar cómo un evento deportivo trasciende las canchas y se convierte en un escenario de movilidad internacional que visto desde la academia sirve para darle mejores herramientas a los nuevos profesionales y a quienes están interesados en los programas que desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ofrecen.

El fútbol es una poderosa herramienta para interpretar las dinámicas del mundo contemporáneo y desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales de la mano de la Universidad El Bosque servirá para fortalecer el cómo entendemos el mundo.

Aquí puede revivir la conversación.