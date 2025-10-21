¿Qué papel juegan los lácteos en la salud mamaria?

Foto: Los lácteos tienen mecanismos biológicos que brindan un efecto protector. / Cortesía Alpina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cáncer de seno es el tipo de cáncer más frecuente y de mayor mortalidad en mujeres a escala mundial. En Colombia, se estima que una de cada cuatro mujeres será diagnosticada con cáncer de seno a lo largo de su vida. Frente a esta situación, la alimentación cumple un papel fundamental tanto en la prevención como durante el tratamiento [1-3].

La evidencia científica detrás de los lácteos y el cáncer de seno:

Un reciente metaanálisis publicado en Nutrition Research (2025), que analizó 51 estudios con más de 1,9 millones de participantes y 62.602 casos de cáncer de seno, mostró los siguientes resultados 4:

- El consumo total de lácteos se asocia con una reducción del 9 % en el riesgo de desarrollar cáncer de seno. En particular, el yogur se destaca por su efecto protector, con una disminución del riesgo hasta del 16 %.

- El consumo de leche descremada se asocia con una reducción del 9 % en el riesgo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas, mientras que el consumo de queso muestra un efecto protector similar del 9 % en mujeres posmenopáusicas.

“La evidencia científica demuestra que los lácteos, especialmente aquellos bajos en grasa y fermentados, pueden ser aliados en la prevención y el acompañamiento nutricional durante el cáncer de seno. Es fundamental desmitificar la idea de que deben eliminarse de la dieta en estos procesos”, explica Ricardo Merchán, candidato a doctor en Oncología de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Centro Latinoamericano de Nutrición y parte de la dirección científica del Grupo Alpina, liderada por Patricia Savino.

¿Por qué los lácteos pueden proteger?

Los mecanismos biológicos detrás de este efecto protector incluyen:

- Calcio y vitamina D: contribuyen a la regulación hormonal y a reducir el crecimiento de células cancerígenas.

- Ácido linoleico conjugado (CLA): presente en algunos tipos de lácteos, con propiedades contra el cáncer.

- Probióticos: especialmente en yogures, ayudan a mantener una microbiota intestinal equilibrada, lo que puede influir positivamente en las defensas y la inflamación.

- Proteínas y vitaminas: como la riboflavina, B6 y B12, que favorecen el metabolismo y la recuperación de tejidos o células.

“Una alimentación completa, equilibrada y variada, que incluya lácteos bajos en grasa y fermentados, puede contribuir a que el tratamiento contra el cáncer sea más llevadero, proteja el estado nutricional, ayude a mantener o recuperar la masa muscular y favorezca la adherencia al tratamiento oncológico”, añade Savino.

Desmitificando los lácteos en el cáncer:

A pesar de los mitos, la evidencia actual indica que no es necesario eliminar los lácteos durante el tratamiento del cáncer de seno. Al contrario, pueden ser parte de una alimentación balanceada y equilibrada, siempre adaptada a las necesidades individuales y bajo supervisión profesional.

Recomendaciones prácticas:

- Prefiere lácteos bajos en grasa y fermentados (como el yogur).

-Incluye bebidas lácteas (como yogur, avena, etc.) en tus refrigerios.

- Enriquece tus preparaciones con leche descremada, yogur y quesos semigrasos.

- Mantén un estilo de vida saludable, con actividad física regular y peso adecuado.

Productos Alpina recomendados para acompañar tu nutrición:

Yogur Finesse Tres Zeros: sin grasa, azúcar añadida ni edulcorantes, además es excelente fuente de proteína y calcio; nutrientes esenciales en el mantenimiento de huesos y músculos.

Avena Finesse: buena fuente de calcio y proteína, descremada y sin azúcares añadidos. Ideal para desayunos y snacks.

Yogur Finesse: Sin grasa y con millones de probióticos que ayudan a tu microbiota y que en conjunto a una alimentación balanceada ayudan a regular las funciones digestiva.

Queso Finesse: semigraso, buena fuente de proteína, calcio, versátil y delicioso.

Productos de Boydorr recomendados para acompañar tu tratamiento nutricional:

- Prowhey Oncare Plus: fórmula especializada con proteína de suero de leche, sin azúcar añadida y con omega 3, EPA y DHA, diseñada para apoyar la nutrición durante el tratamiento oncológico (consuma bajo supervisión de médico o nutricionista).

- Prowhey Proteína: módulo con proteína de suero de leche, necesario para alcanzar las demandas proteicas elevadas durante el tratamiento oncológico (consuma bajo supervisión de médico o nutricionista).

Si quieres conocer más sobre la relación entre los lácteos y la prevención del cáncer visita: ww.alpina.com/finesse-hilos-de-fuerza.

Referencias

1. GLOBOCAN 2022, Organización Mundial de la Salud (OMS).

2. DANE, Estadísticas Vitales 2021.

3. Instituto Nacional de Cancerología Colombia.

4. An S, et al. Nutrition Research. 2025; 138:68-75.