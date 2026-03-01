Radiografía de la obesidad en Colombia y el mundo

Se estima que 27,9 millones de adultos vivirán con sobrepeso u obesidad en el país para el año 2030. Foto: Cortesía Novo Nordisk

El World Obesity Atlas 2025 presenta una oportunidad para cambiar el futuro de la salud en Colombia. Las proyecciones anticipan que cerca de 28 millones de adultos podrían vivir con sobrepeso u obesidad para 2030; las cifras nos llaman a actuar.

Al identificar la obesidad no como algo irremediable, sino como un factor de riesgo modificable y el motor de otras condiciones como la diabetes, el país tiene en sus manos el conocimiento necesario para fortalecer su sistema de salud.

La siguiente información destaca dónde debemos enfocar los esfuerzos para ganar años de vida saludable y transformar el bienestar de millones de colombianos.

¿Cómo ha crecido la obesidad severa en el país?

La población con obesidad severa (IMC mayor o igual a 35 kg/m2) se ha triplicado en dos décadas. Pasamos de 1,2 millones de personas en 2010 a una proyección de 4 millones de personas para 2030.

¿Cuántas muertes prematuras se atribuyen al peso en Colombia?

El IMC alto causó 8.198 muertes prematuras (antes de los 70 años) por enfermedades no transmisibles en un solo año (datos de 2021).

¿Cuánta “vida saludable” pierde Colombia por esta causa?

La obesidad severa resta 8 años de vida y reduce décadas de salud.

¿Cuál es el impacto global en muertes prematuras?

En el mundo, 1,6 millones de muertes prematuras anuales por enfermedades no transmisibles son atribuibles al IMC alto. Esto representa el 15 % de todas las muertes prematuras por causas conocidas.

¿Cómo está el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos?

Del total de personas que viven con obesidad, menos del 40 % cuenta con un diagnóstico médico; menos del 20 % recibe un tratamiento basado en la evidencia, y solo al 1,3 % se le receta medicación específica para su condición.

¿Qué papel juega la inactividad física en estas cifras?

Entre el 30 % y el 40 % de los adultos en Colombia reportan actividad física insuficiente, lo cual agrava el riesgo de obesidad.

¿Cómo afecta la obesidad a la mujer colombiana frente al hombre?

Las mujeres llevan la peor parte. Para 2030, se proyecta que 2,78 millones de mujeres tendrán obesidad severa (IMC mayor o igual 35), más del doble que los hombres (1,25 millones).

¿Cuántos adultos viven hoy con exceso de peso en Colombia?

Medido en el año 2025, el 64 % de la población adulta en Colombia vive con un Índice de Masa Corporal (IMC) alto (mayor o igual 25 kg/m2), lo que incluye tanto sobrepeso como obesidad.

De ese porcentaje, ¿cuántos tienen obesidad clínica?

El 26 % de los adultos en Colombia vive específicamente con obesidad (IMC 30 kg/m2), medido en 2025.

¿Cuántos colombianos se proyecta que tendrán exceso de peso para 2030?

Se estima que 27,9 millones de adultos vivirán con sobrepeso u obesidad en el país para el año 2030 (13 millones de hombres y 14,8 millones de mujeres).

