Reconocimiento mutuo de estudios y títulos: clave para integración

La entrada en vigor de este convenio da paso a una articulación eficaz de los sistemas de reconocimiento de titulación de los ministerios de educación de los países. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una noticia sumamente relevante para la educación superior en Colombia es la declaratoria de constitucionalidad del Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, suscrito el 13 de julio de 2019 en la Conferencia Internacional de Estados, en Buenos Aires, Argentina, y la exequibilidad de la Ley 2363 de 2024, mediante la cual se aprueba formalmente dicho acuerdo regional.

A través de la decisión C/382 del pasado 17 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional determinó que la citada Ley cumplió con todos los requisitos en su trámite legislativo, al igual que se dieron las competencias para la representación estatal y la suscripción de este tratado; y, además, la destacó como un instrumento que fomenta la integración con otras naciones, genera mayor confianza en los sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la educación superior y promueve derechos como la educación y la libertad de escoger profesión y oficio.

La entrada en vigor de este convenio da paso a una articulación eficaz de los sistemas de reconocimiento de titulación de los ministerios de educación de los países, abriendo importantes puertas para la movilidad académica y el ejercicio profesional de los colombianos.

Sin duda, la movilidad académica es uno de los medios más pertinentes para el intercambio y la gestión compartida de la ciencia y la innovación, la promoción del aprendizaje continuo, la democratización del acceso a la educación superior, el fomento del aseguramiento de la calidad, etc.

Entre los objetivos del convenio están: promover la mejor utilización de las oportunidades de aprendizaje que ofrecen los sistemas de educación superior de la región; facilitar el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas profesionales para su uso de acuerdo con las normativas nacionales; reducir las dificultades para el reconocimiento que tienen quienes han completado estudios de educación superior y quienes han terminado un periodo de estudios certificado en un programa de educación superior; favorecer la permanencia de los recursos humanos cualificados en la región, reduciendo la fuga de cerebros; y generar y fomentar mayor confianza en los sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la educación superior.

Como se indica en la misma Ley, esta iniciativa le permitirá a Colombia fortalecer el proceso de convalidación en la educación superior lo que favorecerá el desarrollo nacional en términos de calidad educativa y de innovación en las Instituciones de Educación Superior.

La implementación del acuerdo es una vía expedita para la integración plena de la educación superior en América Latina y el Caribe, como ya lo ha logrado la Unión Europea con el Proceso de Bolonia, acuerdo que ha permitido avanzar sustancialmente en la convergencia de los sistemas de educación superior en esa región, permitiendo la creación del Espacio Europeo de Educación Superior; con cooperación académica transfronteriza, reconocimiento mutuo de los periodos de estudio y las cualificaciones obtenidas en el extranjero, entre otros aspectos.

Este convenio es, sin duda, una herramienta de alto valor para promover la internacionalización entre los países latinoamericanos y del Caribe, con impacto directo en la calidad educativa y, por supuesto, en la gestión compartida del conocimiento y en el desarrollo de estudiantes, profesionales y profesores.

*Rector de la Universidad Simón Bolívar.