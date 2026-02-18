Reutilizar para educar: una segunda vida para los computadores

Foto: Cortesía Fundación Click

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted o su empresa poseen equipos de cómputo que ya no utilizan —ya sea porque adquirieron uno nuevo o porque presentan fallas—, no deberían desecharlos. Estos computadores pueden ser reparados o aportar componentes útiles para el funcionamiento de otros equipos. Incluso el computador más sencillo representa una valiosa oportunidad de integración tecnológica para quienes no tienen acceso a estas herramientas y, al mismo tiempo, constituye un aporte significativo al cuidado del medio ambiente en el país.

La fundación trabaja con el propósito de reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos. Recibe computadores en donación y partes en desuso, brindándoles un manejo responsable mediante procesos de mantenimiento y reparación. Esta labor incide directamente en un aspecto de la cadena de consumo que muchas empresas prefieren ignorar: el crecimiento constante de la basura electrónica.

Entregar computadores usados a proyectos sociales es una de las formas más efectivas de contribuir tanto a la reducción de residuos electrónicos como al fortalecimiento de la educación. Gracias a estas donaciones, es posible construir más bibliotecas virtuales en corregimientos y zonas aisladas de Colombia, ampliando las oportunidades de aprendizaje y acceso a plataformas de empleo.

La falta de herramientas tecnológicas continúa siendo uno de los principales desafíos para niños y jóvenes de escasos recursos. Para muchas familias, adquirir un computador sigue siendo una meta casi inalcanzable. En este contexto, la donación de equipos permite reducir la brecha digital, facilitando la conexión de niños y jóvenes con el entorno educativo y las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más interconectado, aunque aún marcado por profundas desigualdades.

Como bien se ha expresado: “No puede haber una empresa sana en un medio social enfermo, porque tarde o temprano los males del medio repercuten en su desempeño; por eso, el empresario responsable debe necesariamente comprometerse en la solución de los problemas sociales”, dice la Fundación Click.

La creación de bibliotecas virtuales a partir de computadores usados se consolida como una solución concreta para que las personas de escasos recursos accedan a educación y oportunidades laborales. En la Fundación Click se promueve firmemente la reutilización de estos equipos, considerándola una alternativa más valiosa y sostenible que su destrucción.

En un mundo donde la obsolescencia programada incentiva el reemplazo constante de dispositivos y genera grandes volúmenes de residuos, optar por la donación de equipos de cómputo no solo prolonga su vida útil, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.