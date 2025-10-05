Se celebró el IV Foro de Periodismo Científico: Género y Medios de Comunicación

La Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar, “La Perla”, fue sede del IV Foro de Periodismo Científico: Género y Medios de Comunicación. Foto: Cortesía Unisimón

El 30 de septiembre, la Casa de la Cultura de la Universidad Simón Bolívar fue sede del IV Foro de Periodismo Científico: Género y Medios de Comunicación. El espacio fue organizado por la Dirección de Comunicaciones de la institución educativa, en asocio con el Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos.

El evento fue una oportunidad para que los participantes —representantes de la academia, medios de comunicación, sector público y la sociedad civil— compartieran sus ideas sobre los retos que vive el ejercicio periodístico, así como sus desafíos editoriales y éticos.

Antes de iniciar, se instaló el evento con palabras del rector de Unisimón, José Consuegra Bolívar, quien señaló: “Hoy tenemos claro que mantenernos dentro de los lindes del imaginario tradicional de masculinidad fomenta desigualdad de género… No por el hecho de no ser mujer debemos estar fuera de la discusión; todo lo contrario, todos somos los hombres quienes primordialmente estamos llamados a reaprender, vivir, actuar y relacionarnos en un conglomerado que debe reconocer que tenemos igualdad de derecho y que la paridad de género tiene que ser un proceso natural”.

Dos paneles conformaron las casi tres horas y media del foro. El primero, llamado “Género, información y ciudadanía”, fue moderado por Prince Luz Torres, comunicadora social y periodista, Ph. D. en Administración y profesora de Unisimón; y contó con la participación de Liliana López Forero, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de Unisimón; Juan David Correa, periodista, editor y exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes; Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, y Hemel Noreña Cuello, líder del grupo de género y diversidad Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla.

Así, el primer panel inició con las preguntas: ¿cuál es la percepción sobre los medios de comunicación y el cubrimiento que se les da en Colombia a las noticias de género, violencia contra las mujeres y comunidades LGBTIQ+?, ¿se tiende a revictimizar o por el contrario abrir caminos de reconocimiento y cuidado?

Juan David Correa fue el primer participante en compartir su respuesta, señalando: “Creo que son diversos en sí mismos, porque una cosa me parece el cubrimiento sobre la diversidad de género y otro el cubrimiento sobre la violencia contra las mujeres, y yo diría contra los niños y niñas. Y ahí es interesante separar el tema, porque considero que aunque los dos tienen la misma carga, el mismo peso, las mismas omisiones e imprecisiones y los mismos dolores, llamaría yo que no hemos podido comprender la dimensión de que los dos temas hacen parte de una especie de ataque sistemático del patriarcado a estos sujetos sociales, evidentemente son temas distintos según lo veo yo. Creo que en Colombia, sin duda, ha habido un avance en los últimos quince años o veinte años”.

El segundo panel fue “Abrir espacios sin excluir voces”. Para este caso, Érika Fontalvo, directora de El Heraldo, fungió como moderadora. Los participantes fueron María Nohemí González, directora del Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos de Unisimón; Mariana Suárez, editora general de Foros Semana; Brigitte Baptiste, columnista de El Espectador y rectora de la Universidad EAN, y Andrés Pulido, director de La Hora del Regreso, de W Radio.

Brigitte Baptiste fue la primera persona en intervenir en este espacio. “La descalificación llega al tema de salud mental. Va desde dudar de las capacidades, porque cuando uno muestra títulos doctorales dicen: “No, es que usted de todas maneras es una enferma o un enfermo mental”. Pero el argumento final termina en algo afectivo, en el “yo necesito que yo sé más que usted, aunque usted tenga más títulos que yo”, explicó.

El IV Foro de Periodismo Científico de Unisimón fue un espacio informativo que abarcó diferentes temas de género en los medios de comunicación, así como la reproducción y transformación de escenarios de poder con la igualdad y la inclusión. Encuentre la grabación de este espacio en las redes sociales de El Espectador.