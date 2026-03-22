Terpel, entre las empresas más sostenibles del mundo según S&P Global

Un camino recorrido durante más de 57 años le ha permitido a Terpel evolucionar y consolidar una cultura organizacional basada en la sostenibilidad. Foto: Cortesía

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Terpel fue incluida por noveno año en el Sustainability Yearbook de Standard & Poor’s (S&P Global), una de las publicaciones más prestigiosas a nivel mundial en materia de sostenibilidad corporativa. Además, la compañía recibió la distinción Industry Mover, que reconoce a las empresas que registran los mayores avances en sostenibilidad dentro de su industria.

En un sector históricamente asociado a importantes retos ambientales y sociales, Terpel ha demostrado que es posible avanzar con disciplina, innovación y una gestión responsable que ubica la sostenibilidad en el centro de su estrategia. Su liderazgo en la implementación de buenas prácticas en las dimensiones ambiental, social y de gobernanza (ASG), alineadas con la nueva visión corporativa que orienta a la organización hacia 2035, consolidó a la empresa como una de las compañías más sostenibles del mundo.

El reconocimiento adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que solo 22 empresas colombianas hacen parte de este selecto grupo global. Terpel es la única compañía del país reconocida como Industry Mover, una distinción que S&P Global otorga a las organizaciones que mejoran su puntaje en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) en al menos un 5 % y que, al mismo tiempo, registran el mayor avance dentro de su sector.

La compañía es la única de su categoría en Colombia incluida en esta publicación, lo que refleja su capacidad para adaptarse, transformarse y mantener una visión de largo plazo con metas y resultados medibles.

Un camino recorrido durante más de 57 años le ha permitido a Terpel evolucionar y consolidar una cultura organizacional basada en la sostenibilidad. Medirse durante una década con la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global ha sido clave para madurar sus procesos internos, cerrar brechas y fortalecer sus prácticas a partir de información clara y objetiva. Este avance ha sido posible gracias al trabajo articulado de todas las áreas de la organización.

En el último año, la compañía fortaleció su gestión ambiental mediante la actualización de su política de Seguridad, Salud, Ambiente y Comunidad (SSAC). También avanzó en la protección de ecosistemas y en la reducción de impactos ambientales a través de mejoras en el manejo de residuos y en la disminución de la pérdida y el desperdicio de alimentos.

En materia de gobernanza, consolidó una cultura de integridad basada en políticas anticorrupción y antisoborno, acompañadas de procesos transparentes de reporte y mecanismos efectivos de denuncia. Asimismo, la gestión de riesgos emergentes registró mejoras significativas frente al año anterior, reflejando una mayor madurez y solidez en la gestión integral de la organización.

“Ser incluidos en el Sustainability Yearbook y recibir el reconocimiento Industry Mover es el resultado de la disciplina, la toma de decisiones estratégicas, la coherencia entre el discurso y la acción, y un compromiso permanente con operar de manera responsable. Conectamos la sostenibilidad con nuestra nueva visión corporativa para seguir avanzando hacia un ecosistema de movilidad, energía y conveniencia, inspirados en el propósito de seguir siendo un Aliado del País”, afirmó Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Terpel.

Con este reconocimiento, Terpel reafirma su apuesta por transformar la manera de operar en su sector, elevar los estándares de gestión sostenible y consolidarse como un referente global en sostenibilidad empresarial.