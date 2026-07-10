10 de julio de 2026 - 11:45 p. m.
Transforme el sistema de salud: La importancia de especializarse en áreas clave
Le cuenta | ¿Está el sistema de salud preparado para los retos del mañana? La respuesta no está solo en la tecnología, sino en profesionales capaces de integrar la excelencia técnica con un cuidado profundamente humano.
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