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Punto de Encuentro
10 de julio de 2026 - 02:00 p. m.

Tres disciplinas que están cambiando la forma de trabajar

Ambientes más seguros, personas más saludables y organizaciones más sostenibles. Conozca cómo la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ergonomía y la Higiene Industrial responden a los nuevos retos del mundo laboral.

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