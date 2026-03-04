Una bancada que ha defendido a Bogotá

El Senador Carlos Eduardo Guevara Villabón y la Representante a la Cámara por Bogotá Irma Luz Herrera Rodríguez, del Partido Político MIRA. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Senador Carlos Eduardo Guevara Villabón y la Representante a la Cámara por Bogotá Irma Luz Herrera Rodríguez, del Partido Político MIRA, han trabajado por 12 años desde el Congreso de la República, manteniendo una presencia constante en Bogotá. Su labor se ha caracterizado por la disciplina institucional, la transparencia administrativa y la cercanía permanente con la comunidad.

De manera conjunta, han liderado debates en temas clave como movilidad, servicios públicos y transparencia, promoviendo reglas claras que protejan el bolsillo de los ciudadanos.

Han impulsado acciones para proteger los servicios esenciales de la ciudad. Defendieron a los acueductos comunitarios como garantes del derecho al agua, exigieron eficiencia y tarifas justas en el modelo de aseo, visibilizaron la crisis del relleno Doña Juana y promovieron soluciones sostenibles que fortalezcan el reciclaje y la protección ambiental.

También ha hecho seguimiento a los grandes proyectos estratégicos de Bogotá. Defendieron la continuidad del Metro, exigieron respaldo nacional para la PTAR Canoas, protegieron recursos para el transporte público, promovieron participación en el ordenamiento ambiental de la Sabana, mejoras en el aeropuerto El Dorado y consolidaron espacios de libertad religiosa y trabajo social en la ciudad.

Asimismo, han promovido iniciativas orientadas a fortalecer la protección de la niñez, las personas con discapacidad y sus cuidadores, la generación de empleo y la libertad religiosa, acompañando a las comunidades y promoviendo políticas con enfoque social.

El Partido MIRA, a través de su representación en el Distrito Capital, ha promovido una agenda social enfocada en la defensa del bolsillo de los ciudadanos y de los contribuyentes. Entre sus gestiones, se destacan el pago del impuesto predial por cuotas y una postura clara frente a la valorización: que primero se ejecuten las obras y posteriormente se realice el cobro a los ciudadanos.

De igual manera, ha ejercido control político y presentado propuestas para apoyar a microempresarios, tenderos y vendedores informales, generando oportunidades de formalización. También han defendido iniciativas de protección ambiental y del agua, buscando decisiones más justas, responsables y sostenibles para Bogotá.

Ellos representan una forma de hacer política basada en principios, resultados verificables y un firme compromiso territorial con la ciudad.

Su labor articulada, en bancada con el Concejo de Bogotá y los ediles del Partido MIRA, ha permitido la realización de más de 1.400 mesas de trabajo en la capital, generando beneficios concretos y palpables para las distintas localidades.

Ejes y propuestas de trabajo para la capital

Dentro de sus propuestas y temas priorizado de trabajo por Bogotá, están:

1. Seguridad ciudadana

Aumentar el número de policías en Bogotá para acercarnos al estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes.

Integrar cámaras de seguridad privadas (de edificios, comercios y conjuntos) al sistema público para ampliar la vigilancia de la ciudad.

Usar drones en zonas con alta delincuencia para vigilancia aérea y reacción más rápida de la policía.

Crear una Ley de Seguridad Ciudadana para grandes ciudades, que fortalezca la capacidad policial, tecnológica y la coordinación institucional.

Financiar la seguridad con recursos de regalías, sin subir impuestos a los ciudadanos.

2. Aseo, reciclaje y manejo de basuras

Transformar el modelo de basura de Bogotá para que se recicle y aproveche, en lugar de enterrar residuos en Doña Juana.

Avanzar hacia Parques Tecnológicos Ambientales que permitan tratar y transformar los residuos.

Fortalecer el trabajo de los recicladores, con proyectos reales que dignifiquen su labor y mejoren sus ingresos.

Garantizar tarifas de aseo claras y sin cobros duplicados que protejan el bolsillo de los ciudadanos.

Definir un modelo definitivo de manejo de basuras, con participación ciudadana y transparencia.

3. Movilidad y seguridad vial

Ejercer control político para garantizar los recursos del Metro y las grandes obras viales.

Impulsar la inversión estratégica de los recursos destinados a seguridad vial en los puntos más peligrosos de la ciudad.

Ampliar los programas que han reducido accidentes, como el control de velocidad en corredores críticos.

Garantizar que las cámaras de fotomultas estén bien señalizadas y evaluadas técnicamente, para que prevengan accidentes y no se conviertan en un mecanismo de recaudo.

Eliminar el IVA para cascos, sillas infantiles y equipos de protección, para incentivar la seguridad vial.

4. Adaptación al cambio climático y prevención de emergencias

Fortalecer el sistema de prevención y alertas tempranas frente a lluvias extremas y desastres.

Invertir en infraestructura resiliente, como drenajes, alcantarillado y manejo de ríos para evitar inundaciones.

Identificar riesgos climáticos por zonas de la ciudad, porque los fenómenos no afectan igual a todos los barrios.

Mejorar el mantenimiento de ríos, drenajes y alcantarillado para evitar colapsos durante lluvias.

Aprovechar la cooperación internacional para proyectos ambientales que preparen a Bogotá frente al cambio climático.

5. Economía, empleo y desarrollo de la ciudad

Facilitar la formalización de microempresas y micronegocios, simplificando trámites y acceso a financiamiento.

Reducir la informalidad laboral, que aún afecta a más de un tercio de los trabajadores.

Apoyar el crecimiento de las mipymes, que representan el 99 % de las empresas de Bogotá.

Impulsar el turismo, comercio y emprendimiento, que están generando empleo en la ciudad.

Garantizar continuidad en grandes proyectos estratégicos, como el Metro y la PTAR Canoas, para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad.

Invitación a votar este 8 de marzo

Tras 25 años de trabajo constante el Partido MIRA reafirma su compromiso con una representación responsable y transparente: Una bancada que defiende los intereses de Bogotá.

Este 8 de marzo, en los tarjetones ubique el logo de MIRA y vote así: