Una década de transformaciones: Universidad del Tolima rendirá cuentas ante la ciudadanía

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas será un espacio para conocer los avances de la Universidad del Tolima y su impacto en el desarrollo del territorio. Foto: Cortesía Universidad del Tolima

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Después de diez años de transformaciones académicas, investigativas, administrativas, de proyección social y en otros frentes, la Universidad del Tolima presentará ante la ciudadanía y la comunidad universitaria el balance de su gestión correspondiente al periodo 2016-2026.

La presentación se realizará en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2026, “Un legado de transformaciones con impacto social”, un espacio de transparencia, diálogo y participación que tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre, a partir de las 9:00 a. m., en el Auditorio Mayor de la Academia de la Sede Santa Helena.

Durante la jornada, el equipo directivo de la Universidad del Tolima dará a conocer los principales avances alcanzados durante esta década y las transformaciones que han contribuido al fortalecimiento de la institución y a su impacto en el territorio, durante la administración del rector Omar A. Mejía Patiño.

Entre los resultados que hacen parte de este balance se encuentran el crecimiento y fortalecimiento de la planta profesoral, la ampliación y diversificación de la oferta académica, el avance en procesos de acreditación de alta calidad, el fortalecimiento de la investigación y la consolidación de nuevos escenarios para la formación, la generación de conocimiento, entre otros.

A estos avances se suman la implementación de un nuevo modelo de admisiones con enfoque territorial, el fortalecimiento de la presencia de la Universidad en las regiones del Tolima, el impulso a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y el desarrollo de iniciativas de extensión y proyección social con impacto en comunidades de diferentes municipios y departamentos del país.

La década también deja hitos como la consolidación del Hospital Veterinario Universitario Bernardino Rodríguez Urrea como referente regional, el fortalecimiento de los servicios de la institución y nuevas apuestas en infraestructura, innovación y sostenibilidad.

Más allá de las cifras, la Rendición de Cuentas será una oportunidad para poner en perspectiva los cambios que ha vivido la Universidad del Tolima durante estos diez años, reconocer los logros alcanzados y abrir un espacio de diálogo con quienes hacen parte de la institución y con la ciudadanía.

La Universidad del Tolima invita a estudiantes, docentes, graduados, trabajadores, medios de comunicación, representantes de los diferentes sectores y ciudadanía en general a participar en esta Audiencia Pública.

El informe de gestión completo se encuentra disponible en www.ut.edu.co.