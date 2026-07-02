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Una imagen publicitaria de Dove genera debate en redes sociales. La polémica comenzó luego de que circulara una imagen de una pantalla con un aparente error de proyección, en la que solo era posible distinguir un rostro.La discusión también llegó a los principales medios de comunicación del país y por medio de sus redes sociales se ha debatido sobre el supuesto fallo de la marca en su publicidad. Algunos plantean la posibilidad de un error humano dentro de la compañía, mientras que otros apuntan a un fallo técnico.

Hasta ahora, Dove no se ha pronunciado sobre el posible fallo en sus piezas físicas y digitales. Mientras tanto, cientos de usuarios siguen reaccionando al aparente descuido de la marca en su publicidad que parece haber olvidado cerca del 90 % de su contenido.

En vallas y otros espacios publicitarios la marca publicó imágenes y videos aparentemente cortados y con errores en la calidad de la imagen que hacen pensar a muchas personas que se trata de un error de producción o de su equipo de mercadeo.

Usuarios de redes sociales se cuestionan sobre los fallos de las imágenes publicitarias. Comentarios como “quién aprobó esto”, “van a despedir al de marketing” y “el practicante de Dove no sobrevivió a esto” pueden leerse en redes.

El caso se presentó en el centro comercial Avenida Chile, en Bogotá. Allí, cerca del 10 % de la pantalla dispuesta para publicidad mostró las imágenes de la marca, dejando aproximadamente el 90 % restante de la publicidad con un evidente error de visualización: una pantalla incompleta, con distorsiones en la imagen y prácticamente vacía. En la valla, solo se logra apreciar el rostro de una mujer.

La discusión también llegó a los principales medios de comunicación del país y por medio de sus redes sociales se ha debatido sobre el supuesto fallo de la marca en su publicidad. Algunos plantean la posibilidad de un error humano dentro de la compañía, mientras que otros apuntan a un fallo técnico.

Hasta ahora, Dove no se ha pronunciado sobre el posible fallo en sus piezas físicas y digitales. Mientras tanto, cientos de usuarios siguen reaccionando al aparente descuido de la marca en su publicidad que parece haber olvidado cerca del 90 % de su contenido.