Unicartagena presentó el balance de 2025

Los resultados reflejan el compromiso institucional con la excelencia académica. Foto: Cortesía Unicartagena

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“El 2025 fue un año difícil desde el punto de vista financiero, ya que muchas de las acciones en una institución pública requieren recursos que no siempre estuvieron disponibles. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, estamos entregando una universidad preparada para el mundo tecnológico actual… Hemos actualizado repositorios tecnológicos, plataformas digitales, implementado tableros digitales en los salones de clase, mejorado la conectividad en todos los campus y creado espacios que fortalecen tanto la formación académica como el bienestar y confort de los estudiantes”, explicó Willian Malkun Castillejo, rector de la Universidad de Cartagena.

Y es que el segundo período académico de 2025 de la Universidad de Cartagena terminará el próximo 23 de diciembre. Antes del cese de las actividades administrativas, la institución académica presentó su balance anual con los principales logros académicos y administrativos, resultados que confirman su compromiso con la excelencia y la transformación territorial.

En 2025, la Vicerrectoría de Docencia, liderada por Edna Gómez Bustamante, avanzó en materia de oferta académica. La universidad reportó la creación de siete nuevos programas de manera complementaria y siete programas adicionales se encuentran a la espera de registro calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional. Se destacan doctorados, maestrías y programas tecnológicos con enfoque regional.

Su política de regionalización alcanzó un 75 %, lo que fortaleció la presencia institucional en varios municipios del departamento y facilitó el acceso a la educación superior. Además, ampliaron cupos en programas estratégicos e igualaron el promedio nacional en las pruebas Saber Pro. Para el próximo año proyectan continuar con la creación de programas, la innovación educativa y fortalecer el apoyo académico a los estudiantes.

Infraestructura, investigación y proyección internacional

La Universidad de Cartagena registró avances importantes en infraestructura, tecnología, finanzas e investigación. Se ejecutaron más de 20 proyectos, entre ellos nuevos espacios académicos y la restauración del Claustro de la Merced. En tecnología, fortalecieron los centros tutoriales con wifi, instalaron más de 120 pantallas interactivas y se mejoró el “data center” para apoyar la educación híbrida y los servicios virtuales.

De igual forma, la institución mantuvo una gestión financiera equilibrada y cumplió oportunamente con sus obligaciones laborales; además, proyecta para 2026 nuevas inversiones en escenarios deportivos, aulas, laboratorios y bienestar universitario. En investigación, se publicaron más de 25 libros, aumentó el número de grupos reconocidos a nivel nacional y se superaron las 400 publicaciones en Scopus.

También se fortaleció la movilidad académica y el posicionamiento internacional, con estudiantes seleccionados para intercambios en el exterior y el ingreso al ranquin THE en Ciencia Interdisciplinaria. Estos resultados reflejan un año de consolidación institucional y proyección académica a nivel nacional e internacional.

Impacto social y proyección internacional

El balance presentado por la Vicerrectora de Extensión y Proyección Social fue positivo. Tuvo un crecimiento significativo en el apalancamiento social y financiero, pasando de COP 64.000 millones en 2024 a COP 87.000 millones en 2025 por venta de servicios. Además, la institución tuvo presencia activa en 52 mesas territoriales, aportando en temas como cambio climático, cultura, salud y nuevas tecnologías.

En el campo social, la convocatoria Proyecto Social benefició a cerca de 3.000 personas de comunidades vulnerables. Asimismo, lograron la recertificación internacional en responsabilidad social y se avanzó en la consolidación del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria Unicartagena Bicentenaria. Como parte de la preparación para el Bicentenario 2027, se fortaleció la memoria histórica con iniciativas como la línea de tiempo institucional, la fototeca histórica y la Sala Adolfo Mejía.

En relaciones y cooperación internacional, registraron avances en inclusión, movilidad y alianzas globales, ampliando oportunidades para estudiantes con discapacidad, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas. Se fortalecieron las pasantías, las estancias académicas y las dobles titulaciones, y la internacionalización comenzó a integrarse de forma más clara en los currículos.

En 2026, la convocatoria Proyecto Social realizará por primera vez una intervención interdisciplinaria unificada en una sola comunidad. Además, se fortalecerá el sistema de patrimonio universitario, la UdeC tendrá una destacada representación en la FILBo 2026 y se promoverán acciones conjuntas para garantizar una celebración bicentenaria participativa y de alto impacto.

Un año de avances en calidad y bienestar universitario

Los avances también se vieron en el aseguramiento de la calidad y el bienestar universitario. La Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad fortaleció los procesos de autoevaluación, formó a nuevos auditores certificados en normas ISO y avanzó en la implementación de la ISO 21001.

Se consolidó la Vicerrectoría de Bienestar Universitario con acciones orientadas a la permanencia estudiantil y programas en deporte, cultura, apoyo socioeconómico y atención psicológica. Más de 2.600 estudiantes se beneficiaron del auxilio alimentario, se mantuvieron altos índices de retención y se fortaleció la participación en actividades artísticas y deportivas.

Estos resultados reflejan el compromiso institucional con la excelencia académica, el bienestar de la comunidad universitaria y el desarrollo territorial, en el marco de la preparación hacia el Bicentenario de la universidad en 2027.

“Este balance refleja el compromiso de la Universidad de Cartagena no solo con la formación de profesionales, sino también con su papel como actor clave en la solución de problemas sociales y en el desarrollo del territorio”, concluyó Willian Malkun Castillejo.