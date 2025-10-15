Unicervantes lanza diplomado en IA para formar líderes en transformación digital

El programa está estructurado en cinco módulos que ofrecen una formación progresiva y aplicada. Foto: Cortesía

En un entorno donde la tecnología redefine la manera en que trabajamos, aprendemos y nos comunicamos, la Inteligencia Artificial (IA) se consolida como una de las competencias más demandadas del siglo XXI. Conscientes de esta realidad, Unicervantes presenta su nuevo Diplomado en Inteligencia Artificial, un programa orientado a democratizar el acceso al conocimiento tecnológico y preparar profesionales capaces de liderar procesos de innovación con responsabilidad ética y visión social.

“El propósito es ampliar el acceso a la educación en Inteligencia Artificial, formando profesionales que lideren procesos de transformación tecnológica con responsabilidad y visión social”, afirmó Diego Nicolás Calderón Rincón, director de Extensión de Unicervantes.

Por su parte, Santiago Andrés Peña Garnica, líder de relacionamiento con el medio, destacó que el programa “fortalece el perfil profesional, incrementa la empleabilidad y potencia la capacidad de innovación en sectores clave como la educación y la industria”. Además, los participantes recibirán una certificación digital que podrán compartir en plataformas profesionales.

Formación integral y accesible

El diplomado combina teoría, práctica y análisis ético en 90 horas de formación bajo la modalidad Presencialidad Asistida por Tecnología (PAT). Con un costo de $1.040.000, representa una alternativa accesible frente a programas similares que superan los $2.500.000 en el mercado colombiano.

Los estudiantes abordarán temas como fundamentos de IA y Machine Learning, procesamiento de datos, Deep Learning, visión por computador, procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial generativa. El enfoque basado en proyectos permitirá aplicar los conocimientos a contextos reales, fortaleciendo las competencias prácticas.

El programa está estructurado en cinco módulos que ofrecen una formación progresiva y aplicada. Inicia con el Módulo 0, enfocado en programación, datos y matemáticas para IA, seguido del Módulo 1, que aborda los fundamentos de Inteligencia Artificial, Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural (NLP). El Módulo 2 profundiza en Machine Learning y procesamiento de datos, mientras que el Módulo 3 se centra en Deep Learning, visión por computador y lenguaje natural.

Finalmente, el Módulo 4 explora las aplicaciones prácticas y el potencial de la IA generativa. Cada módulo incluye laboratorios prácticos, microevaluaciones y acompañamiento personalizado para el desarrollo del proyecto final.

Más allá de la técnica: ética y responsabilidad

El programa también aborda los desafíos éticos y sociales que plantea el uso de la IA, como la privacidad de los datos, la equidad y la transparencia en los algoritmos. De esta forma, los egresados no solo dominarán las herramientas tecnológicas, sino que también comprenderán su papel en la construcción de un futuro digital más inclusivo y sostenible.

Las inscripciones para el diplomado en Inteligencia Artificial de Unicervantes ya están abiertas. El programa, con una duración de 90 horas y un costo de $1.040.000, se desarrollará bajo la modalidad de Presencialidad Asistida por Tecnología (PAT) y dará inicio en la primera o segunda semana de noviembre. Para obtener más información o realizar el registro, los interesados pueden visitar unicervantes.edu.co o comunicarse con la Extensión Unicervantes al correo asesor.extension@unicervantes.edu.co o al WhatsApp +57 310 822 6426.