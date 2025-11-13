Unicervantes presenta su Especialización en Impuestos y la Gestión Tributaria

Esta especialización responde a los desafíos actuales del entorno empresarial colombiano. Foto: Unicervantes

Como una respuesta a la constante transformación del contexto tributario y fiscal de Colombia y el mundo, Unicervantes presentó su Especialización en Impuestos y la Gestión Tributaria. El programa sobresale por unir la excelencia académica con la ética profesional bajo una mirada humanista.

La especialización de Unicervantes cuenta con un enfoque integral y ético, con el que busca formar especialistas capaces de comprender la tributación tanto como una obligación técnica como una herramienta de desarrollo y justicia social.

Los interesados podrán fortalecer su perfil profesional, mientras se forman para ocupar papeles protagónicos en todo tipo de instituciones. Sus egresados serán capaces de tomar decisiones tributarias y fiscales de forma responsable.

El plan de estudios está organizado en dos periodos académicos, cada uno de un semestre. Cuenta con 24 créditos y materias como Introducción a la Gestión Tributaria, Legislación y Procedimientos Tributarios, Contabilidad Tributaria y Finanzas Impuestos Indirectos y Fiscalidad Sectorial, Planeación Fiscal y Asesoramiento, Auditoría y Control Tributario, Fiscalidad y Tributación Internacional e Impuestos sobre la Renta y Patrimonio.

Esta especialización responde a los desafíos actuales del entorno empresarial colombiano. Los contenidos del programa preparan a sus estudiantes para anticiparse a los cambios normativos y ofrecer asesoría efectiva a empresas y organizaciones públicas o privadas. Además, la institución dispone de herramientas tecnológicas que fortalecen la capacidad de sus estudiantes para gestionar la información tributaria de forma estratégica.

No hay que pasar por alto que los egresados del programa podrán desempeñarse en diferentes funciones, como directores de planeación fiscal, asesores patrimoniales, auditores tributarios, consultores fiscales, docentes o funcionarios en entes públicos de control.

Además, gracias a que Unicervantes pertenece a la Red Internacional de Universidades de la Orden de San Agustín, sus estudiantes pueden participar en espacios de movilidad, intercambio y estudios comparados en tributación global.

Es así como la Especialización en Impuestos y la Gestión Tributaria amplía la oferta académica de Unicervantes y demuestra la filosofía de la institución en formar profesionales capaces de trabajar con integridad y de aportar a la transparencia en la gestión fiscal del país.

Para más información, los interesados pueden ingresar a https://unicervantes.edu.co/posgrado/especializacion-en-impuestos/ o comunicarse al 322 642 6425 para acceder a una beca de hasta el 25 % de descuento. Aplican términos y condiciones.