Uniminuto recibe reconocimiento Xposible por su programa de Inmersiones Sociales

El programa de Inmersiones Sociales Con los Pies en la Tierra, de Uniminuto, recibió el reconocimiento de Xposible, de Colsubsidio, por su participación en el desafío “Creciente desigualdad”. El galardón reconoce a las organizaciones que transforman el entorno empresarial y social de Colombia a través de iniciativas que generan un impacto positivo en las comunidades y el medio ambiente, mientras fomentan la innovación y la productividad sostenible, y aportan al desarrollo integral del país.

Con los Pies en la Tierra fue creado en 2022 y ha llevado a 625 estudiantes a recorrer cientos de kilómetros, en 79 municipios de 22 departamentos del país. En estos lugares han vivido una experiencia de inmersión social con las comunidades. Así contribuyen desde sus saberes disciplinares al desarrollo local, con un enfoque de ecología integral y responsabilidad social.

“Un semestre dedicado al servicio de la patria, al servicio de las comunidades y realmente lo que más se transforma es la vida propia del estudiante. He podido hablar con muchos de ellos y realmente sienten un afecto muy importante por la tierra, por la comunidad, por las familias, por los jóvenes, por todos los procesos que viven en su patria”, señaló el Padre Camilo Bernal Hadad, cjm, Vicepresidente de la Corporación Organización El Minuto de Dios.

Estudiantes de diversas disciplinas, como Trabajo Social, Ingenierías, Psicología, Comunicación, Licenciaturas, Administración, entre otros, cocrean soluciones sostenibles que responden a los desafíos de cada comunidad, gracias al trabajo colaborativo con 159 organizaciones sociales, comunitarias, educativas, pastorales y públicas que se han sumado a esta experiencia educativa innovadora que transforma la manera en la que se enseña y se aprende.

Uniminuto destaca que la educación superior va más allá del aula. Considera que los territorios son también espacios de aprendizaje, en los que el conocimiento académico se encuentra con los saberes de las comunidades.

Los estudiantes que participan en estas inmersiones sociales identifican en ellas una parte fundamental de su formación, pues les permite dialogar con las comunidades y colaborar en la creación de soluciones que fortalecen los procesos locales.

Vale la pena señalar que el impacto del programa se refleja en cambios concretos en distintas disciplinas ambientales: cultivos sostenibles, biofábricas, restauración ecológica y soberanía alimentaria. Sociales: procesos de convivencia y reconciliación, acompañamiento a comunidades indígenas, migrantes y víctimas del conflicto armado, proyectos de inclusión educativa, rescate cultural y promoción de la salud mental. Y económicas: fortalecimiento de asociaciones productivas, educación financiera y redes de comercio justo.

En todos sus años de trayectoria, Xposible, de Colsubsidio, ha reconocido a más de 100 iniciativas con la participación de 1.139 empresas con proyectos de todo el país. En 2025 se presentaron 518 iniciativas, el 7,53 % de ellas buscaban hacer frente a la emergencia climática; el 28,3 % a la pérdida de la biodiversidad, y el 37,64 % a la creciente desigualdad.

Los ganadores de Xposible Colsubsidio no solo reciben un reconocimiento, sus proyectos ganan visibilidad, obtienen formación especializada en sostenibilidad y encuentran espacios para conectar con líderes, compartir sus experiencias y aprender sobre distintas formas de innovar.