Unipamplona renueva su acreditación en alta calidad por seis años más

La Universidad de Pamplona alcanzó un logro histórico al recibir la renovación de su Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus por seis años, el máximo período que otorga el Ministerio de Educación Nacional. Esta distinción, oficializada mediante la Resolución 016467, reconoce el trabajo excepcional desarrollado por la institución en sus campus de Pamplona y Villa del Rosario, en Norte de Santander, y consolida su posición como un referente de excelencia académica en la región.

La renovación llega después de un riguroso proceso de evaluación realizado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en abril de 2025, que culminó con un concepto favorable que destaca el compromiso institucional con la calidad educativa y el impacto social generado durante más de seis décadas de historia académica.

Un modelo educativo que trasciende fronteras

La renovación de la acreditación Multicampus representa la validación de un modelo educativo integral que ha logrado articular de manera efectiva sus diferentes sedes bajo una visión académica coherente y transformadora. La Universidad de Pamplona ha demostrado que es posible mantener estándares de excelencia mientras se amplía el acceso a la educación superior de calidad en territorios con importantes retos en materia económica y social.

El Ministerio de Educación destacó particularmente el trabajo progresivo realizado por la institución para el fortalecimiento de la formación integral de sus profesionales y el desarrollo de su comunidad académica. Este proceso se ha materializado a través de iniciativas concretas de creación, desarrollo y transmisión del conocimiento que han permitido a la universidad cumplir a cabalidad con su misión, visión y objetivos institucionales.

La implementación exitosa del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha sido uno de los pilares fundamentales de este reconocimiento. La universidad ha construido una cultura organizacional sólida, dirigida hacia la evaluación permanente, el mejoramiento continuo y la innovación educativa, respaldada por políticas institucionales claras, programas estratégicos bien definidos y una asignación eficiente de recursos que garantiza la sostenibilidad de sus procesos académicos.

Voces del liderazgo institucional

Ivaldo Torres Chávez, rector de la Universidad, expresó su satisfacción por este logro que fortalece a toda la comunidad académica. “Hoy nuestra Universidad se fortalece integrando todas las áreas del conocimiento. Nuestra comunidad académica se siente respaldada en este proceso y los programas que ofrecemos cuentan con el amparo y la garantía que otorga la acreditación. Agradecemos profundamente a Dios por acompañarnos en cada paso, y expresamos nuestra gratitud a toda la comunidad académica: profesores, administrativos, estudiantes, egresados y a la sociedad en general. Hoy, nuestra institución se engrandece al renovar su acreditación, consolidándose como una universidad reconocida a nivel nacional, con orgullo desde el Oriente colombiano”.

Laura Teresa Tuta Ramírez, directora de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, destacó los elementos diferenciadores que llevaron al éxito de este proceso. “La Universidad de Pamplona logró evidenciar el potencial y las capacidades, demostró su fidelidad con la identidad y su misión, evidenciada en impactos académicos, científicos, sociales, asimismo, que cuenta con un equipo humano cualificado, comprometido, consciente de la alta calidad y del mejoramiento continuo”.

Por su parte, Laura Villamizar Carrillo, vicerrectora académica, enfatizó el carácter colectivo de este logro. “Este es un logro de todo un equipo humano, un logro que tiene como motor a los más de 25.000 estudiantes que hacen parte de nuestra Universidad, los más de 1.800 profesores, el personal administrativo, los egresados, y toda la comunidad que rodea nuestra institución en sus distintas sedes y en los CREAD. Estamos felices de que el Ministerio de Educación Nacional, el primero de agosto, haya formalizado ese esfuerzo que realizamos día a día con todos, para formar profesionales que le sirvan a Colombia y generen bienestar para toda esta región”.

Un legado de 65 años al servicio de la educación

Desde su reconocimiento oficial mediante Acta No.1 del 23 de noviembre de 1960, expedida por la Gobernación de Norte de Santander, la Universidad de Pamplona ha construido una trayectoria sólida de compromiso con la educación superior de calidad. Su primera acreditación institucional fue otorgada mediante la Resolución 18143 del 27 de septiembre de 2021 por un período de cuatro años, lo que demuestra una evolución positiva que ahora se ve respaldada por esta renovación por seis años, evidenciando el fortalecimiento continuo de sus procesos académicos y administrativos.

La modalidad Multicampus, reconocida en esta renovación, representa un avance significativo en la conceptualización de la educación superior colombiana. Esta modalidad reconoce las especificidades de instituciones que cuentan con un accionar integrado en diferentes campus, resaltando que su proceso de evaluación incluye la forma como la institución funciona como sistema académico integrado, detallando su interacción sistémica que permite una visión holística y global de la institución.

La renovación de la acreditación no solo representa un reconocimiento al trabajo realizado, sino también un compromiso hacia el futuro. La Universidad de Pamplona deberá mantener las condiciones que dieron origen a este reconocimiento y atender las recomendaciones del CNA para garantizar el mejoramiento continuo de sus procesos académicos, investigativos y de extensión.

Este logro reafirma el papel estratégico de la Universidad de Pamplona como institución pública líder en educación superior en la región, con una comunidad académica de más de 25.000 estudiantes y 1.800 profesores que trabajan día a día por la construcción de conocimiento y la formación de profesionales integrales que contribuyan al desarrollo del país.

La acreditación en alta calidad constituye el reconocimiento público de la verificación que hace el Estado sobre la calidad de las instituciones de educación superior y de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y cumplimiento de su función social. Este proceso, de carácter voluntario, se ha convertido en el mecanismo más prestigioso para garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema cumplen con los más altos requisitos de calidad educativa.

Con esta renovación, la Universidad de Pamplona se posiciona como un referente de excelencia académica y compromiso social, consolidando su misión de formar profesionales competentes y ciudadanos responsables que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.