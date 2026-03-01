Unisimón presenta dos nuevos doctorados: Virología e Inteligencia Artificial

El Doctorado en Virología se apoyará en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida (CICV) de Unisimón. Foto: Cortesía Unisimón

Dos nuevos programas doctorales se vinculan a las áreas de la transformación digital, salud pública e investigación biomédica de la región Caribe y Colombia: el Ministerio de Educación otorgó los registros calificados a los nuevos doctorados en Inteligencia Artificial y en Virología de la Universidad Simón Bolívar.

“El país necesita ampliar su capacidad científica y tecnológica. Con estos doctorados buscamos formar investigadores que aporten a los desafíos de transformación digital y salud pública que enfrenta Colombia”, afirmó José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar.

El Doctorado en IA de Unisimón es el primero ofrecido en la región Caribe y el segundo en Colombia. Se articula con su centro de investigación e innovación AudacIA, reconocido por la OEA dentro de su red de excelencia para las Américas. El equipo de AudacIA ha desarrollado más de 300 soluciones tecnológicas, siete de ellas con patentes concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Entre las particularidades del doctorado está la posibilidad de realizar tesis por patente, una modalidad que busca que los resultados de investigación se conviertan en desarrollos protegidos con potencial de transferencia a empresas o entidades públicas. La propuesta académica incluye trabajo en modelos computacionales, algoritmos avanzados y análisis de grandes volúmenes de datos, con énfasis en aplicaciones éticas y necesidades regionales.

Convenio con el INS

El Doctorado en Virología de Unisimón es el primero con esta denominación en Latinoamérica. Se apoyará en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida (CICV) de Unisimón, integrado a su Distrito de Conocimiento e Innovación Eureka. Allí operan laboratorios con niveles de bioseguridad BSL-2 y BSL-3, plataformas de biología molecular y espacios para análisis genómico, así como equipos para el trabajo con patógenos de interés en salud pública.

Será desarrollado en convenio con el Instituto Nacional de Salud (INS) y buscará fortalecer capacidades en vigilancia epidemiológica, diagnóstico molecular y respuesta a enfermedades virales emergentes, con énfasis en los desafíos locales. Por ello, esta opción académica apunta a generar conocimiento aplicable en diagnóstico, programas de prevención, vacunación e innovación biotecnológica.