Universidad de Boyacá amplía programas virtuales y fortalece su educación de alta calidad

Con 46 años de trayectoria académica y más de 26.000 egresados, la Universidad de Boyacá mantiene una estrategia institucional orientada al fortalecimiento de la calidad educativa, la investigación y el impacto social, en un escenario donde la educación superior exige programas pertinentes y alineados con los retos contemporáneos del país.

La institución ofrece actualmente 20 programas de pregrado y 21 posgrados, con maestrías que pueden cursarse desde tres semestres y en modalidades presenciales y virtuales. Esta oferta abarca áreas de la Salud; Ingeniería, Arquitectura y Diseño; Ciencias Jurídicas y Sociales; y Ciencias Administrativas y Contables, y se ha ampliado de manera significativa en el entorno virtual con programas como Gerencia de Proyectos, Comunicación Digital Estratégica, Educación para la Inclusión y la Interculturalidad, y Gestión del Patrimonio Cultural, respondiendo a las nuevas dinámicas profesionales y a la demanda de mayor flexibilidad.

En el ámbito de la formación avanzada, la reciente apertura del Doctorado en Gestión e Innovación Educativa representa un punto de inflexión en la evolución académica de la Universidad de Boyacá. Este programa, único en Colombia, articula la investigación, la gestión estratégica y la innovación en contextos educativos, y está orientado a la formación de líderes académicos e investigadores con capacidad crítica y propositiva para transformar las instituciones educativas y afrontar los desafíos actuales del sector a nivel nacional e internacional.

La solidez del modelo educativo se encuentra respaldada por la Acreditación en Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional y la Acreditación Internacional Plena de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV). Más de la mitad de los programas de pregrado cuentan con acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y reacreditación internacional, mientras que procesos administrativos certificados por Bureau Veritas refuerzan la calidad de la gestión institucional.

La investigación y la innovación constituyen ejes transversales del quehacer universitario. La Universidad de Boyacá cuenta con 17 grupos de investigación reconocidos por Minciencias, más de 100 investigadores categorizados y tres patentes otorgadas en 2025, resultado de investigaciones aplicadas con impacto en sectores como la educación, la industria y la sostenibilidad. Este ecosistema se complementa con 72 semilleros de investigación que promueven el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo desde las primeras etapas de formación.

A la actividad académica e investigativa se suma una estrategia de internacionalización que ha permitido a estudiantes y docentes participar en experiencias académicas en países de Latinoamérica y Europa, ampliando su visión global y fortaleciendo su competitividad profesional.

El compromiso social es otro de los componentes centrales del modelo institucional. Programas como “Derechos para Todos”, desarrollados principalmente en ciudades como Tunja y Sogamoso, junto con otras iniciativas comunitarias en la región, vinculan a los estudiantes con problemáticas reales del entorno y contribuyen a la formación de profesionales éticos y socialmente responsables.

Esta visión integral de la educación se apoya en un cuerpo docente de alto nivel, una amplia oferta de becas y estímulos académicos, programas de acompañamiento para la inserción laboral y completos servicios de bienestar universitario. Además, la institución dispone de una infraestructura moderna que incluye 56 laboratorios y diversos espacios culturales y deportivos, concebidos para ofrecer un entorno seguro, estimulante y propicio para el desarrollo personal y profesional.