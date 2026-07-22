Universidad de Boyacá: redefiniendo la educación superior en Colombia

Foto: La institución fortalece su proyección mediante una sólida estrategia de internacionalización. / Cortesía

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Con sedes en Tunja y Sogamoso, esta institución se ha consolidado, desde su fundación en 1979, como un referente de transformación académica, científica y tecnológica en Colombia. Su modelo educativo, sustentado en la investigación aplicada, la innovación y una moderna infraestructura especializada, ha permitido proyectarse como un escenario de formación integral.

Este posicionamiento está respaldado por la Acreditación Nacional en Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, la Reacreditación Internacional Plena concedida por la Red Internacional de Evaluadores y la acreditación nacional e internacional de varios de sus programas académicos, distinciones que reflejan su compromiso permanente con la excelencia académica y la mejora continua.

Uno de los principales diferenciales de la institución es su infraestructura, tanto física como tecnológica. Entre sus múltiples escenarios se destaca la Clínica de Simulación, concebida como un entorno inmersivo de formación para estudiantes de ciencias de la salud. Este moderno espacio integra áreas de triaje, hospitalización, salas de parto, de reanimación y de atención a enfermedades respiratorias agudas, unidades de cuidado intensivo para adultos, neonatos y pacientes pediátricos, además de laboratorios y áreas especializadas para la toma de muestras, procedimientos mínimos, recuperación y esterilización. Gracias al uso de simuladores de alta fidelidad y tecnologías biomédicas avanzadas, los futuros profesionales fortalecen competencias clínicas y humanas en ambientes seguros y controlados.

A ello se suma el Atelier, un moderno complejo de laboratorios de alta tecnología orientado a fortalecer procesos de diseño, investigación y experimentación en áreas relacionadas con ingeniería, arquitectura y desarrollo tecnológico. Este espacio integra ambientes especializados como el salón de la construcción, laboratorios de prototipado, geotecnia y pavimentos, estructuras y materiales, diseño y manufactura asistida, hidráulica, automatización y control, electrónica y electricidad, centros de mecanizado (torno y fresadora), además del Smart Lab, enfocado en procesos industriales y logísticos.

La Universidad de Boyacá también ha fortalecido sus escenarios de comunicación y producción de contenidos a través del Centro Multimedios, un espacio interdisciplinario destinado a la creación, experimentación y desarrollo de proyectos audiovisuales, radiales, periodísticos y digitales. Allí convergen laboratorios de diseño gráfico, fotografía, televisión, producción radial y salas de redacción, junto con UdeB Virtual Radio, emisora universitaria orientada a fortalecer procesos académicos, culturales y de divulgación del conocimiento, así como una sala de control máster con tecnología especializada para la dirección, monitoreo y transmisión de eventos institucionales.

La apuesta institucional por la innovación se proyecta a través del Centro de Simulación Gerencial y Operación Bursátil, orientado al fortalecimiento de competencias estratégicas en análisis financiero, toma de decisiones y simulación empresarial. Mediante plataformas y herramientas tecnológicas de alcance internacional, los estudiantes interactúan con escenarios que recrean dinámicas reales de los mercados financieros, como la compra, venta y análisis de activos. Este centro incorpora tecnología especializada, pantallas múltiples conectadas a sistemas globales de información financiera y simuladores gerenciales soportados en herramientas como Bloomberg, Virtual Plant y Gestionet, a través de las cuales los estudiantes enfrentan escenarios empresariales asociados a presupuestos, mercadeo y direccionamiento organizacional.

En esta misma línea, el Centro de Innovación, orientado a impulsar la creatividad, el pensamiento estratégico y el desarrollo de soluciones con alto impacto social, empresarial y tecnológico, integra ambientes especializados para ideación, prototipado, coworking y pitch de emprendimiento. Estos espacios acompañan a estudiantes, docentes e investigadores en la transformación de ideas en proyectos viables y sostenibles, fortaleciendo la cultura institucional centrada en la innovación y el trabajo interdisciplinario.

Asimismo, dispone de un moderno Campus Deportivo con más de 36.000 metros cuadrados para la práctica de disciplinas como fútbol, tenis de campo, atletismo, voleibol, baloncesto y microfútbol. El campus ha sido diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad y experiencia universitaria, con camerinos completamente acondicionados, centro de atención médica, senderos peatonales y un salón social destinado al desarrollo de encuentros académicos y recreativos.

Como parte del compromiso con la permanencia estudiantil y la formación integral, la Universidad de Boyacá fortalece el acompañamiento a sus estudiantes a través de un sólido programa de tutorías liderado por Bienestar Universitario. Mediante estrategias de orientación académica, personal y profesional que brindan herramientas relacionadas con técnicas de estudio, preparación para evaluaciones, manejo del tiempo, motivación y fortalecimiento de hábitos académicos, este programa contribuye al desempeño y bienestar de los estudiantes, así como a la prevención de factores como la procrastinación y las dificultades asociadas al proceso formativo.

La excelencia académica de la Universidad de Boyacá se encuentra respaldada por una planta docente altamente cualificada, integrada por profesionales con amplia trayectoria, experiencia investigativa, disciplinar y permanente actualización curricular, seleccionados mediante rigurosos procesos orientados a garantizar una formación con altos estándares de calidad. Esto contribuye a fortalecer los procesos de enseñanza articulados con las dinámicas y desafíos de la educación superior contemporánea.

La institución promueve metodologías de enseñanza innovadoras, estrategias didácticas y enfoques centrados en el aprendizaje integral de los estudiantes, con el propósito de consolidar experiencias académicas humanizadas y alineadas con los desafíos de la educación superior y la transformación del conocimiento.

Asimismo, la Universidad de Boyacá fortalece su proyección internacional mediante una sólida estrategia de internacionalización que amplía las oportunidades para que estudiantes y docentes vivan experiencias académicas y culturales en diferentes países del mundo.

Gracias a más de 80 convenios de cooperación, suscritos con instituciones de educación superior en países como Argentina, China, Brasil, España, México, Francia, Paraguay, Estados Unidos, Perú, Italia, Chile, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, la comunidad universitaria puede participar en intercambios internacionales, masterclasses, metodologías COIL, clases espejo y eventos académicos de carácter internacional que fortalecen las competencias interculturales y la formación con visión global. Desde el año 2000, la Universidad ha registrado la participación de 983 estudiantes en movilidad saliente y 996 en movilidad entrante.

A esto se suma un sólido programa institucional de becas conformado por 29 modalidades, dirigidas a estudiantes de pregrado y posgrado. Estas estrategias reconocen el mérito académico, deportivo y cultural de la comunidad universitaria mediante beneficios orientados a destacar aspectos como los mejores resultados en las Pruebas Saber 11, los mejores bachilleres de cada institución educativa, la representación deportiva y el mérito cultural.

De igual modo, la institución fortalece este programa a través de alianzas estratégicas con el SENA, para técnicos y tecnólogos; con colegios vinculados mediante el convenio STUDIUM; y mediante beneficios dirigidos a grupos empresariales, egresados e hijos de egresados UdeB, entre otros.

Con una visión centrada en la calidad, la innovación y la formación integral, la Universidad de Boyacá continúa consolidándose como una institución líder en educación superior, comprometida con la generación de conocimiento, el desarrollo regional y la formación de profesionales capaces de transformar positivamente la sociedad.